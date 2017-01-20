Президент побував у Давосі

Президент України прибув до Швейцарії, де бере участь у 47-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в місті Давос.

Глава Української держави виступить із промовою під час сесії "Рух на Схід: посилення європейського сусідства", візьме участь у засіданні світових економічних лідерів "Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному світі" та дебатах "Новий договір для Європи".

У ході роботи Форуму Президент України проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а також з президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами.

ПОРОШЕНКО СПОДІВАЄТЬСЯ НА СПРИЯННЯ КИТАЮ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ АГРЕСІЇ РФ

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі та припиненню російської агресії проти України. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає прес-служба АП.

"Глава Української держави висловив сподівання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі та припиненню російської агресії проти України і відновленню територіальної цілісності України включно з Кримом", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Сі Цзіньпін підкреслив, що "Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та вибір Української народу".

Як зазначається, було досягнуто домовленості щодо продовження взаємодії двох країн заради підтримання миру та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях, у тому числі в рамках Радбезу ООН.

Крім того, Глава держави відзначив, що обидві країни демонструють щиру зацікавленість у зміцненні традиційної дружби та розширенні плідної співпраці.

“Ми зацікавлені в розширені політичної та економічної співпраці між Україною і Китаєм”, - заявив Порошенко.

Було підкреслено, що українсько-китайські відносини мають стратегічний характер та базуються на принципах взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох країн.

Президент України також привітав китайського лідера з 25-річницею встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР.

ВЖЕ У СІЧНІ ШВЕЙЦАРІЯ НАДАСТЬ УКРАЇНІ ДОПОМОГУ НА 100 МЛН. ДОЛАРІВ

В рамках робочого візиту до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Швейцарії Доріс Лойтхард.

Президент України подякував за підтримку Швейцарією територіальної цілісності України, відзначивши її суттєвий внесок у діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та значне фінансування гуманітарних проектів.

Сторони відзначили успішне проведення засідання Спільного українсько-швейцарського комітету з торговельно-економічного співробітництва, а також набуття чинності Угоди про виділення Україні кредиту в розмірі 200 млн. дол. США. У цьому зв’язку швейцарська сторона запевнила у готовності надати перший транш кредиту обсягом 100 млн. дол. вже у січні.

«Було прийнято рішення, яке щойно оголошено, що до кінця січня Україна отримає 100 млн доларів, які надійдуть на рахунки Національного банку. 100 млн доларів фінансової допомоги від Швейцарської Конфедерації як перша частина траншу, який спрямований на підтримку України», - повідомив Глава держави журналістам. Президент подякував за таке рішення.

Сторони також констатували позитивну динаміку інвестиційного співробітництва. Глава Української держави запросив швейцарських інвесторів до роботи в Національній інвестиційній раді.

Було також домовлено, що Швейцарія запровадить безвізовий режим для українських громадян одразу після ухвалення аналогічного рішення з боку ЄС.

Під час зустрічі Президента Петра Порошенка з Президентом Швейцарії Доріс Лойтхард було домовлено про прискорення спільних кроків з розслідування злочинів попередньої української влади і повернення заморожених активів, які нині знаходяться у швейцарських банках. Про це глава Української держави повідомив журналістам.

«Ми домовились прискорити спільні кроки з розслідуванню злочинів попередньої влади і тих заморожених активів, які зараз знаходяться у швейцарських банках. Ми визначили чіткі графіки і координацію співпраці Міністерств юстиції, генеральних прокуратур, які мають швидше привести до відповідного результату і повернення цих грошей в Україну», - сказав Президент.

Глава держави додав, що під час зустрічі Президент Швейцарії зазначила, що ці гроші потрібні Україні на підтримку реформ.

ЛІХТЕНШТЕЙН ЗАПРОВАДИТЬ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ОДРАЗУ ПІСЛЯ АНАЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ ЄС

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Наслідним принцом Алоїзом Ліхтенштейнським.

«Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки до цього не було контактів на найвищому рівні. Це має стати стимулом для активізації двосторонніх відносин», - підкреслив Президент.

Петро Порошенко подякував за принципову позицію Ліхтенштейну у реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій в рамках ООН.

Глава Української держави відзначив активну участь Ліхтенштейну у подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, фінансову участь у будівництві захисного саркофагу над 4-м енергоблоком ЧАЕС, а також у підтримці реформ в Україні.

Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами.

Наслідний принц Ліхтенштейну повідомив, що його країна запровадить безвізовий режим для українських громадян одразу після аналогічного рішення Європейського Союзу.

СПОДІВАННЯ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄБРР ДЛЯ СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ У 2017 РОЦІ

Під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.

Співрозмовники обговорили перспективи розвитку співробітництва та впровадження інвестиційних проектів за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Глава Української держави висловив сподівання щодо збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною у 2017 році.

На зустрічі окремо були обговорені питання реформування банківського сектору. С. Чакрабарті високо оцінив дії української влади у питанні націоналізації Приватбанку та підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи.

Президент України відзначив ключову роль ЄБРР як адміністратора Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки. Було домовлено продовжувати співпрацю у цій сфері.

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку також запевнив Главу Української держави у подальшій підтримці з боку ЄБРР реформ, що здійснюються в Україні.

НАТО - ЄДИНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ БЕЗПЕКОВИЙ МЕХАНІЗМ У СВІТІ

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу Bloomberg зазначив, що світ потребує Північноатлантичного Альянсу.

"Коли Росія анексувала Крим та почала агресію на Сході моєї країни, Росія повністю зруйнувала поствоєнну світову систему, яка базувалася на Раді безпеки ООН. І НАТО залишилося єдиним ефективним безпековим механізмом в світі", - наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що Альянс важливий не лише для країн-членів, але і для глобальної безпеки.

САНКЦІЇ МАЮТЬ ДІЯТИ, ПОКИ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА НЕ ПОКИНУТЬ УКРАЇНСЬКУ ТЕРИТОРІЮ

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу Bloomberg наголосив, що санкції проти Росії є питанням глобальної безпеки.

"Якщо буде дозволено будь-кому починати агресію проти суверенної, незалежної країни лише за її бажання реформуватися, побудувати демократію та боротися за свободу, то це питання цінностей, а не санкцій", - наголосив Президент. Глава держави нагадав про Будапештський меморандум, коли низка країн гарантувала Україні її суверенітет та територіальну цілісність за відмову від ядерної зброї.

Глава держави також наголосив, що Україна потребує транслантичної єдності та солідарності.

ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП МАЄ УНІКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ

«Обраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має унікальні можливості для використання всього свого впливу для підтримки України в її боротьбі за свободу та демократію», - наголосив Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу Bloomberg перебуваючи в швейцарському Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

Глава держави також наголосив, що Україна за останні роки отримала значну підтримку з боку США.

Президент Порошенко нагадав, що був одним з перших світових лідерів, кому зателефонував новообраний Президент США Дональд Трамп, і під час телефонної розмови було домовлено про візит Глави Української держави до США після інавгурації американського Президента.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»