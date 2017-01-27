Київ має надійних друзів у Євросоюзі

Гельсінкі й Таллінн підтримують нас у боротьбі проти російської збройної агресії

Фінляндія твердо стоїть на позиції збереження санкцій Євросоюзу проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України. Про це повідомив Президент Петро Порошенко у ході офіційного візиту до Гельсінкі після переговорів з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Під час спільної прес-конференції президентів гостинний господар наголосив, що його країна підтримує суверенітет України й засуджує нелегальну анексію Криму. «Мінські угоди слід якнайшвидше імплементувати в повному обсязі, щоб життя в Україні нормалізувалося», — цитує УНІАН слова Президента Фінляндії. Гельсінкі підтримує масштабні реформи в Україні, а також її євроінтеграційний курс. На прес-конференції Петро Порошенко заявив, що Київ розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо реалізації російського проекту з будівництва газопроводу «Північний потік-2».

КОНСОЛІДАЦІЯ, ЯКІЙ МОЖНА ПОЗАЗДРИТИ

Петро Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпіле та спікером парламенту Марією Лохелою.

У межах візиту віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко й міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Кай Мюккянен підписали меморандум про взаєморозуміння у галузях енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива, повідомляє департамент прес-служби АП.

Мета меморандуму — посилення двосторонньої співпраці у галузях енергоефективності, енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Сторони обмінюватимуться досвідом, інформацією та знаннями щодо державної підтримки, передових практик виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Україна й Фінляндія розроблятимуть і впроваджуватимуть спільні програми та проекти, надаватимуть підтримку організаціям і компаніям обох країн з проведення спільних семінарів, курсів та зустрічей з енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Імплементація положень меморандуму сприятиме вдосконаленню українського законодавства, стандартів і бізнес-процесів у контексті реалізації програм підтримки енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії зокрема в системах централізованого теплопостачання, транспортній галузі та промисловості.

До Гельсінкі Петро Порошенко прибув із Таллінна, де також перебував з офіційним візитом і провів переговори на високому рівні, зокрема, як ми повідомляли, з Президентом Керсті Кальюлайд. А під час зустрічі з головою Рійгікогу (парламенту Естонії) Петро Порошенко підкреслив важливу роль міжпарламентських зв’язків у підтриманні політичного діалогу й висловив особисту подяку Ейкі Нестору за його послідовну позицію в підтримці України. Глава Української держави відзначив міцну солідарність з нашою державою депутатів естонського парламенту, яку вони демонструють у різних європейських міжпарламентських інституціях.

Естонських інвесторів чекають в Україні. Це прозвучало під час зустрічі Петра Порошенка з Прем’єром Естонії Юрі Ратасом. Глава держави висловив сподівання на подальшу активну співпрацю в питаннях імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У Києві вважають Естонію перспективним економічним партнером. Одне з пріоритетних завдань тут — розширення двосторонньої торговельно-економічної співпраці зокрема за рахунок використання можливостей, наданих зоною вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Оксана КРАМАРЧУК



