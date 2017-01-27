Україна та Естонія проти поділу світу на зони впливу

Під час свого головування в ЄС Таллінн обстоюватиме інтереси нашої країни

Тверда позиція Естонії, яка разом з Євросоюзом неухильно підтримує суверенітет і територіальну цілісність незалежної України, позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму Росією, рішуче засудження кремлівської агресії, яка триває на сході нашої держави, — це підгрунтя, яке зміцнює стратегічний альянс наших двох держав. Про це заявив Президент Петро Порошенко, який здійснив офіційний візит до Таллінна, повідомляє департамент прес-служби АП.

Під час спільної прес-конференції з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд Петро Порошенко відзначив внесок Естонії в роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Він подякував естонській стороні за проведення реабілітації сорока українських військовослужбовців у найкращих медичних установах Естонії. Президент особливо наголосив на важливості співпраці України та Естонії у безпековій сфері, зокрема у форматі Північноатлантичного альянсу, та подякував за участь Естонії у Трастовому фонді НАТО.

Відповідаючи під час прес-конференції на запитання журналістів про те, як може змінитися політика санкцій США у зв’язку зі зміною керівництва цієї країни, Петро Порошенко зазначив: «Наша позиція така: по-перше, Україна нічого не боїться. По-друге, ми готові захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від вторгнення агресора, зокрема й російського. По-третє — солідарність міжнародна, європейська та трансатлантична базується не на позиціях зони впливу, а на цінностях».

На думку Президента, сьогодні, коли Україна — об’єкт агресії з боку РФ, у Києві твердо переконані в світовій, європейській і трансатлантичній підтримці своїх партнерів аж до звільнення української території від російської окупації, повного виведення російських військ, озброєння та передачі під український контроль поки що неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

Петро Порошенко також переконаний, що лише солідарні й консолідовані дії всього світу з визволення українських, естонських та інших заручників, яких сьогодні незаконно утримують у російських тюрмах, здатні допомогти їм повернутися додому. «Ми готові до рішучих і скоординованих дій як щодо українських громадян, так і громадян Естонії та інших країн», — наголосив Президент.

Керсті Кальюлайд повідомила журналістам, що вони з Петром Порошенком обговорювали ситуацію на сході України, хід виконання мінських домовленостей, а також важливість збереження санкцій проти Росії доти, доки вона в повному обсязі не виконає мінські домовленості і не дотримуватиметься всіх своїх міжнародних зобов’язань. «Цілісність України повинна дотримуватись, і політика невизнання анексії Криму з нашого боку триватиме й надалі», — заявила Президент Естонії. За її словами, Таллінн твердо переконаний, що кожна країна та нація мають право самим визначати свій вектор руху, а світ не повинен ділитися на зони впливу.

Як повідомлялося, у другому півріччі 2017 року Естонія головуватиме в Євросоюзі. «Ми обговорили з пані Президентом перші кроки та порядок денний естонського головування в ЄС, щоб воно відбулося якомога ефективніше», — сказав Петро Порошенко. А Керсті Кальюлайд заявила, що українське питання буде пріоритетним під час естонського головування в ЄС. Вона також висловила впевненість, що Україна отримає безвізовий режим протягом найближчих місяців, а Естонія підтримуватиме нашу країну на фінальних етапах візової лібералізації.

Президент Естонії зазначила, що її країна підтримує курс реформ в Україні. «Ми разом з партнерами наполягаємо на продовженні цих реформ і будемо їх підтримувати для того, щоб Україна стала правовою державою і щоб боротьба з корупцією дала реальні результати», — наголосила вона.

Оксана КРАМАРЧУК