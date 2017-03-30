28 березня Президент Петро Порошенко провів зустріч з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном.

Глава держави подякував Девіду Кемерону за активну й тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент також високо оцінив фінансову та експертну допомогу Великої Британії у впровадженні реформ, тренуванні Збройних Сил України та полегшенні гуманітарної ситуації в нашій країні.

Сторони обговорили питання протидії російській агресії на Донбасі. Йшлося про збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

29 березня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з колишнім Прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном.

У центрі уваги розмови були реформи в Україні, безпекова ситуація на Донбасі, а також цільові заходи Уряду стосовно залучення іноземних інвестицій в економіку держави.

"Україна досить успішно втілює реформи у першу чергу в енергетичній та безпековій сферах. Я і далі робитиму все для того, щоб допомагати зміцнювати Україну", - наголосив Девід Кемерон.

Обговорюючи пріоритети діяльності українського Уряду, Володимир Гройсман зазначив: "Порядок денний наших реформ дуже широкий – це і економіка, і реформа управління, і розвиток людського капіталу, і утвердження верховенства права, і зміцнення сектору безпеки і оборони".

Окремо під час зустрічі було обговорено стан підготовки та змістовне наповнення міжнародної конференції високого рівня, присвяченої реформам в Україні, яка відбудеться в липні цього року у Лондоні.

Володимир Гройсман та Девід Кемерон детально обговорили практичні питання протидії російській агресії на Донбасі, зокрема необхідність збереження санкційного режиму ЄС щодо Російської Федерації – як практично єдиного та ефективного механізму стримування агресора.

Девід Кемерон запевнив у рішучості й надалі докладати зусиль для залучення міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»