Київ і Оттава підписали угоду про оборонну співпрацю

Міністерства оборони України та Канади підписали угоду про співробітництво. Урочиста церемонія відбулася в Оттаві у присутності голів оборонних відомств обох країн. «Підписання домовленостей показує непохитну відданість Канади Україні та її народу. Ця угода посилює зв’язки між нашими народами та допомагає продовжувати розвивати наші багаті, взаємовигідні відносини», — сказав міністр оборони Канади Харджит Саджан. Він наголосив, що Канада рішуче налаштована й надалі підтримувати Україну, допомагаючи захистити її суверенітет проведенням операції UNIFIER і сприянням у впровадженні ключових реформ.

Зі свого боку міністр оборони України Степан Полторак зазначив: «Цей документ ще раз підтверджує, що наші країни та відомства є союзниками та партнерами. Підписання домовленості з Канадою — це фундамент дружби, і я хочу, щоб терміни дії документа не закінчувалися, щоб ми дружили завжди». Документ, за його словами, важливий для військової співпраці та сприятиме налагодженню практичних контактів із представниками оборонної промисловості Канади. Це дозволить покращити забезпечення ЗС України сучасною військовою технікою та озброєнням.

Під час діалогу зі світовими мас-медіа Міністр оборони України Степан Полторак наголосив, що Канада є одним із головних друзів та партнерів України.

— Думаю, що весь світ надає достатньо багато посилів Російській Федерації про те, що Україна має право захищати свою територіальну цілісність, бути демократичною країною, самостійно визначати шлях, яким іти. У нас багато друзів, які нам допомагають, і мені дуже приємно відзначати, що Канада є одним із наших головних друзів і партнерів, країною, яка підтримує демократичні цінності та територіальну цілісність України, — зазначив Міністр оборони України Степан Полторак.

В Оттаві завершилася зустріч Міністра оборони України з представниками оборонної індустрії Канади.

Віце-президент канадської комерційної корпорації ССС Камерон Мак Кензі привітав делегацію із України та наголосив, що зацікавлений у розвитку співпраці із Україною.

Також він зазначив, що після підписання Домовленості про оборонне співробітництво перед країнами відкриваються нові можливості, і ця співпраця може розгорнутися за широким колом питань.

У свою чергу під час зустрічі Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що Україна зацікавлена у розширенні співробітництва за усіма напрямками щодо практичного здійснення процесів оборонного характеру.

— З огляду на потреби Збройних Сил Україн та можливості ВПК, перспективною є кооперація вітчизняного ВПК у авіаційній галузі, виробництва боєприпасів до стрілецької зброї та артилерійських систем, бронетехніки, радіоелектроніки,систем управління та зв’язку, — сказав Степан Полторак.

4 квітня в Оттаві відбулася зустріч Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака з депутатами Парламенту Канади.

У ході переговорів обговорювалися питання безпекової ситуації на сході України, стан запровадження оборонної реформи.

Також учасники зустрічі розглянули питання розширення географії проведення навчань канадськими інструкторами в Україні, а також розширення підготовки у складі підрозділів, створення діалогу на рівні керівників підрозділів двох армій.

— Ми готові ризикувати нашим життям та здоров’ям заради майбутнього наших дітей, заради майбутнього країни. Сьогодні ми обороняємо наші кордони та демократичні цінності всього світу, — наголосив під час зустрічі Міністр оборони України Степан Полторак. — Ми розраховуємо, що й надалі Канада підтримуватиме нашу позицію на усіх міжнародних майданчиках, та готові якнайшвидше приступити до реалізації підписаної Домовленості про співробітництво, — додав глава вітчизняного оборонного відомства.

Також генерал армії України Степан Полторак висловив вдячність за розуміння того, що насправді відбувається в Україні та допомогу, яку Канада з перших днів надає нашій державі у найважчі часи.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»