Петро Порошенко: «Це історичний день для України та Євросоюзу»

Президент взяв участь в церемонії підписання документу про запровадження безвізового режиму з ЄС

17 травня Президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Страсбургу взяв участь в урочистій церемонії підписання рішення ЄС про запровадження безвізового режиму для громадян України. Законодавчий акт Європейського Союзу, яким запроваджується безвізовий режим, підписаний Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абелою.

«Сьогодні абсолютно історичний день. Це абсолютно історичний день для України, для 45-мільйонної нації. Я абсолютно впевнений в тому, що це так само історичний день для Європейського Союзу. Україна повертається до європейської родини. Україна прощається в останнє з радянською і російською імперіями», - сказав Петро Порошенко на прес-конференції по завершені церемонії підписання документу.

Президент наголосив, що Україна сповнена рішучості продовжувати процес реформування країни і нагадав, що тільки задля візової лібералізації було втілено в життя 144 реформи.

«Я хочу подякувати пану Президенту Європейського Парламенту Антоніо Таяні, тому що під його видатним керівництвом Європейський парламент своєю більшість увімкнув зелене світло для України щодо європейського майбутнього», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко подякував Європейській комісії за підготовку законодавчої пропозиції і за дуже важку роботу, яку була зроблена, щоб підтримати Україну на цьому шляху. Він також подякував Раді Європейського Союзу і всім країнам-членам за їх підтримку нашої країни.

«Це дуже важливо. Я завжди кажу, що війна це не привод, щоб зволікати з реформами і я дуже високо ціную підтримку України Європарламентом у цей складний час, коли Україна захищається від російської агресії», - зазначив він.

Президент запросив Президента Європейського Парламенту відвідати Україну. «Я хочу скористатись цією можливість, щоб запросити пана Президента Таяні відвідати Україну для того, щоб підкреслити: пане Президенте, Ви справжній герой, герой, який дозволив Україні повернутись до європейської сім’ї», - сказав Глава держави.

Президент Європейського Парламенту Антоніо Таяні подякував Президенту України за участь у церемонії підписання законодавчого акту Європейського Союзу, яким запроваджується безвізовий режим для громадян України та назвав цей момент «добрим посланням для України».

«Нові правила щодо візової лібералізації – початок нової ери», - переконаний Президент Європейського Парламенту

«Ваша країна є дуже гордою проєвропейською країною. Нам необхідно працювати разом заради миру і стабільності. Для нас надзвичайно важливим є те, що Ви залучені в цей процес. Ми свідомі, що ситуація не є легкою і нам потрібно наполегливо працювати. Ми підтримуємо Вас і розраховуємо на ваше залучення до спільної роботи», - звернувся Президент Європейського Парламенту до Президента України.

«Після цього важливого рішення стосунки між Україною та Європейським Союзом будуть набагато легшими», - підкреслив Антоніо Таяні та запевнив, що Європейський Парламент та інші європейські інституції продовжать працювати в напрямку реалізації Мінських угод.

Окрім цього, у Порошенка у середу відбулась низка зустрічей із європейськими політиками, включаючи президента найбільшої у Європі Європейської народної партії Жозефа Доля та голову її політичної групи у Європарламенті Мартіна Вебера.

Як очікується, після офіційного оприлюднення безвізовий режим для українських громадян набуде чинності 11 червня.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»