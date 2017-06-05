Трамп і безпекові гарантії НАТО

Перші підсумки зустрічі лідерів Північноатлантичного Альянсу, які чітко заявили, що продовжуватимуть зміцнювати тісне партнерство з Україною

Під час робочої зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу, яка відбулась 25 травня у Брюсселі, було ухвалено важливі рішення, зокрема щодо посилення боротьби з тероризмом. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на заключній прес-конференції для журналістів. За його словами, бельгійський уряд передав нову штаб-квартиру для Альянсу ХХІ сторіччя, канцлер Німеччини Ангела Меркель відкрила фрагмент Берлінської стіни як символ свободи, що є головним завданням існування НАТО. Президент Дональд Трамп відкрив Меморіал на честь 9/11 і статті 5 Вашингтонського договору, що є потужним нагадуванням солідарності НАТО і важливості спільної боротьби проти тероризму.

Генсек відзначив, що саме тема боротьби з тероризмом найбільше обговорювалась під час цього засідання. «А вона потребує багато інструментів, співпраці правоохоронних служб учасників коаліції, ЄС, а також окремих країн, які роблять цінні внески. Сьогодні ми ухвалили план з посилення зусиль НАТО у боротьбі з тероризмом, а також зі збереження нашої місії в Афганістані», - сказав Столтенберг.

За його словами, союзники погодились розширити підтримку Глобальної коаліції для завдання поразки Ісламській державі, також ухвалили рішення приєднання НАТО до глобальної коаліції.

При цьому генсек зробив застереження, що участь у коаліції не означає ведення бойових дій Альянсом. А це посилає сильний сигнал відданості глобальній боротьбі проти тероризму.

І це дозволить НАТО брати участь у політичних обговореннях, включно з формуванням тренувальних спроможностей. За його словами, НАТО продовжить тренування іракських збройних сил, щоб ті могли вилучати саморобні вибухові пристрої.

Альянс також погодився створити антитерористичний розвідувальний підрозділ у штаб-квартирі, що забезпечить поліпшення обміну розвідданими між союзниками, включно з інформацією про іноземних бойовиків.

Столтенберг повідомив, що ухвалено рішення призначити спеціального високопоставленого чиновника НАТО координатором, щоб гарантувати ефективну і швидку імплементацію нового плану дій у боротьбі з тероризмом.

«Щоб зберігати наші країни безпечними у дедалі більш непередбачуваному світі, нам потрібно інвестувати у нашу оборону, а також забезпечити справедливий розподіл тягаря в Альянсі», - сказав генсек, відзначивши, що це була друга тема, що обговорювалась на зустрічі.

При цьому він підкреслив, що вже Альянс робить прогрес і з минулого року союзники стали більше вкладати в оборону після тривалого періоду спаду.

«Сьогодні ми вирішили розробити щорічний національний план, який призначений для того, щоб союзники виконували взяті на саміті в Уельсі в 2014 року обіцянки зі збільшення оборонних витрат до 2% ВВП упродовж десятиліття», - сказав генсек.

За його словами, цей план охоплюватиме три сфери: кошти, спроможності та внески. І перше торкається питання, як країни будуть виконувати взяте зобов’язання виділяти на оборону 2% ВВП, з яких 20% має йти на закупівлю озброєнь. І друге, як будуть додаткові фінансування спрямовуватись на розвиток необхідних спроможностей. І третє, як союзники робитимуть внески у місії та операції НАТО.

Генсек сказав, що чимало союзників розповіли під час зустрічі, як вони збираються виконати поставлені показники. Перша доповідь з виконання цього плану буде завершена у грудні цього року і розглянута на засіданні міністрів оборони у лютому наступного року.

На його думку, національний план допоможе зберігати момент, інвестувати більш ефективно в оборону, щоб усі союзники робили справедливий внесок у спільну безпеку.

Генсек повідомив, що на зустрічі обговорювалась Росія і НАТО підтвердило, що й надалі зберігатиме двотрековий підхід. «Сильна оборона у поєднанні зі змістовним діалогом. І ми маємо результати з обох треків. Союзники стоять разом і не провокують конфлікт, а попереджають його і підтримують мир. І водночас ми підтримуємо діалог з Росією, збільшуємо транспарентність і скорочуємо ризик», - зазначив Столтенберг.

Він також сказав, що присутність нового члена Альянсу на цій зустрічі – Чорногорії, означає, що двері НАТО залишаються відкритими перед тими, хто поділяє його цінності і прагне долучитися до найбільш успішного Альянсу в історії.

Столтенберг повідомив, що союзники погодились зустрітися знову на саміті НАТО у 2018 році.

Він запевнив, що ухвалені рішення зроблять Альянс сильнішим і безпечнішим у час адаптації до нових викликів.

Багато запитань журналістів стосувалось того, чи зробив Дональд Трамп чітку заяву про те, що він підтримує статтю 5 Вашингтонського договору, яка гарантує оборону союзників, які зазнали нападу. Генсек відзначив, що такою відданістю американського президента є відкриття Меморіалу на честь 9/11 і статті 5 Вашингтонського договору, чим він послав сильний сигнал. По-друге, продовжив Столтенберг, Трамп заявив про тверду відданість США колективній безпеці, колективній обороні, безпековим гарантіям. І неможливо бути відданим НАТО, не будучи відданим статті 5 Вашингтонського договору.

І ці безпекові гарантії, зазначив генсек, проявляються не лише на словах, а в діях США, які у бюджетних пропозиціях збільшують на 40% фінансування американської військової присутності в Європі. А це найсильніший з можливих сигналів союзникам і НАТО, підкреслив Столтенберг.

Коментуючи заяву Трампа при відкриті Меморіалу 9/11 і статті 5 про те, що «23 країни - члени Альянсу не виділяють на оборону 2% ВВП, і це несправедливо щодо громадян США», генсек сказав, що американський президент був чітким у своєму меседжі союзникам, які не виконують обіцянки збільшувати витрати на оборону.

Президент Трамп був чітким щодо відданості США перед НАТО і водночас чітким і відвертим у своїх очікуваннях, що союзники нестимуть справедливу долю у розподілі тягаря, пояснив журналістам Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, якою буде відповідь НАТО на мілітаризацію Криму і чи обговорювалась Україна на цій зустрічі, генсек сказав наступне: «Ми бачимо певний шаблон у діях Росії, яка стає більш агресивною і виявляє готовність застосувати військову силу, залякувати сусідів. Ми це бачили в Грузії, Молдові і тепер бачимо це в Україні. Це і анексія Криму, і продовження дестабілізації на сході України. Ми бачимо в Росії значне нарощування військових спроможностей і риторики, якої не було раніше. НАТО відреагувало на це у пропорційний спосіб, бо ми не хочемо конфронтації і холодної війни, але ми маємо гарантувати захист наших союзників, тому розміщаємо бойові групи на східному фланзі НАТО, щоб забезпечити стримування Росії.

Що стосується України, то всі члени Альянсу чітко заявили, що продовжуватимуть зміцнювати тісне партнерство з Україною і надаватимуть практичну і політичну підтримку. Окрім того, ми виступаємо за виконання Мінських домовленостей, особливо забезпечення присутності спостерігачів, які могли б виконувати свою роботу».

Микола СІРУК