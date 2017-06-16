Зустріч зі щирим другом

Минулих вихідних у Харкові тривали Дні Литви, відкриття яких у міському парку культури та відпочинку відбулося з участю президента Литовської республіки Далі Грибаускайте.

За словами чільника прибалтійської держави, рішення провести Дні Литви саме в Харкові не випадкове. Столиця Слобожанщини для литовців — місто-герой, адже, перебуваючи за 40 км від кордону з не зовсім дружнім сусідом, харків’яни змогли захистити своє місто — не тільки силами військових, а й активною громадянською позицією.

— Це прекрасний приклад того, наскільки ви хочете бути вільними, прагнете бути господарями своєї землі, — сказала пані Даля.— Це той дух, який поважають європейці. Набагато легше підтримувати країну, яка сама бореться за себе. Інакше як би я пояснила народові Литви, що українці потребують допомоги?

Гостя обійшла ярмарок, улаштований у парку посольством прибалтійської країни за сприяння представників литовської громади в Україні. Ятки рясніли національними литовськими прикрасами, виробами митців, стояв віз, повний розмальованих глечиків та інших гончарних виробів. Усіх відвідувачів заходу частували литовськими стравами.

До речі, аби потрапити на ярмарок, не потрібно було проходити крізь «рамку», яка визначає наявність зброї. Гостя спокійно, без нав’язливої охорони спілкувалась із містянами. Один із представників делегації розповів мені, що Даля Грибаускайте так само виходить до людей і розмовляє з ними і в Литві.

Я дослухавсь, якою мовою говорить литовський президент. Російської від неї не почув, лише литовську і англійську. Під час церемонії відкриття Днів Литви, зустрічі з Президентом України Петром Порошенком та 17 воїнами, які лікувалися в Прибалтиці (загалом 153 українських військово-службовців пройшли в дружній країні реабілітацію), Даля починала свій виступ гарною українською. Між іншим, Петро Порошенко зауважив, що йому комфортно спілкуватися з колегою, адже вона добре розуміє нашу мову.

— З першої хвилини російської агресії, яка була розв’язана проти України, з перших днів незаконної анексії Криму ми відчували допомогу і підтримку наших друзів із Литви, — сказав Президент України. — Нам постачали амуніцію, зброю, одяг, медикаменти. Литва першою запропонувала лікувати наших поранених. Цю підтримку важко переоцінити...

У ході свого візиту Даля Грибаускайте передала воїнам України, які захищають, за її словами, свободу всієї Європи, 200 перископів. Ці сучасні прилади були придбані, наголосила пані Президент, коштом громадських організацій. Ветерани АТО навзамін вручили гості символічний прапор Литви, виготовлений їхніми руками з обпаленої війною броні та куль.

Атмосфера під час візиту Грибаускайте у Харків склалася надзвичайно щира та невимушена. Далю шанують у нашій країні за її проукраїнську позицію на міжнародній арені. Лише одна ложка дьогтю була в цьому меду. В парку культури та відпочинку, де проходили Дні Литви, скільки не шукай, не виявилося жодного напису українською. «Развлекательный центр», банер, який поздоровляв російською із безвізом, вивіска на ресторані «Казаки»...

Леонід ЛОГВИНЕНКО