Якою буде «формула Макрона»

Очільники України та Франції переконані: з кожної дискусії має випливати конкретний результат

Робочий візит Президента Петра Порошенка до Франції вкотре засвідчив, що Україна була й залишається на порядку денному світової політики і повага до неї виходить далеко за межі звичайної протокольної ввічливості. Новообраний президент Французької Республіки Еммануель Макрон прийняв гостя з берегів Дніпра не в передмісті Парижа Версалі, як то було з володарем Кремля. Натомість місцем для зустрічі й переговорів французи обрали Єлисейський палац як вияв найвищої пошани.

Неважко здогадатися, що чільне місце на переговорах сторони приділили ситуації на українському Донбасі, вдосконаленню роботи нормандського формату, виконанню положень мінських угод, приборканню агресивних планів московських очільників, які загрожують миру й стабільності в Європі.

Уже традиційно після перемовин у різних форматах глави країн оприлюднили свої позиції та певні результати зустрічей на спільній прес-конференції. Саме там уперше з вуст Петра Порошенка прозвучав термін «формула Макрона». Ідеться про проекти рішень нормандського формату з деокупації Донбасу. «Маю набагато більше оптимізму. Мені дуже імпонує підхід пана президента, орієнтований на результат — конкретний, практичний без зайвих розмов, — сказав Петро Порошенко. — Ми зможемо пред’явити суспільству план принесення миру та деокупації сходу України. Впевнений, що саме цього чекають Україна і світ». Тобто наступна нормандська зустріч має запропонувати світові нові конкретні рішення для виходу із кризи на Донбасі.

А поки що Петро Порошенко виступає за цілодобову присутність місії ОБСЄ в місцях розведення сил на Донбасі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Його французький колега не вбачає потреби у зміні переговорного формату щодо Донбасу. Для врегулювання ситуації напрацьовано достатньо механізмів, слід лише зосередитися на виконанні чинних угод.

«Є й третя сторона, яка може брати у цьому участь, — ОБСЄ, тому що вона може спостерігати за дотриманням припинення вогню», — цитує УНІАН Еммануеля Макрона.

Процес зможе відбутися лише тоді, коли всі за прикладом Німеччини докладуть до цього відповідних зусиль. «Але треба розуміти, що агресія походить з Росії, тобто агресором є не Україна. Також ми не визнаємо анексію Криму, вона незаконна. Отже, ми всі знаємо, хто розв’язав війну і хто спричинив цю ситуацію, в якій перебуваємо. Тобто ми повинні з цього вийти в межах досягнутих угод, — провадив далі президент Франції. — Якщо говоримо про захоплення Криму Росією, Франція завжди підтримувала суверенітет України в межах тих кордонів, визнаних на міжнародному рівні, і відповідно Франція не визнає анексії Криму. Франція завжди це повторювала і повторює вкотре».

А Петро Порошенко запевняє про досягнення домовленості щодо додаткових консультації для узгодження позицій напередодні можливої зустріч лідерів країн нормандського формату. «Нам не потрібні багатогодинні переговори. Ми впевнені, що мають бути якісно підготовлені документи, схвалення яких має принести мир на багатостраждальну українську землю, — відверто заявив він. — Цей мир може полягати в закінченні російської агресії. Ми впевнені, що безпековий компонент мінських угод має передувати політичному компоненту».

Активізація таких консультацій неодмінно сприятиме й прогресу у звільненні незаконно утримуваних російською стороною українських заручників.

Еммануель Макрон допускає можливість зустрічі лідерів країн нормандського формату вже в липні. Він запропонував Петрові Порошенку й запропонує всім сторонам, що необхідно погодити умови відведення озброєння і військ від лінії розмежування. З усіх обговорюваних питань мають випливати конкретні дії.

«Слід постійно обмінюватися інформацією, щоб ми всі однаково бачили ситуацію. Отже, перед тим, як зустрінуться глави країн за участі ОБСЄ, нам потрібно мати інформацію, бо різні сторони по-різному прочитують ситуацію на лінії розмежування, — заявив пан Макрон, чітко сформулювавши свою позицію. — Я не звик до дискусій, які не зрушують з місця ситуацію».

Західні лідери тримають руку на пульсі не лише Донбасу, а й наших реформ, прогрес у яких вони відзначають мало не в унісон. Утім, так само в унісон вони наполягають на продовженні побудови на наших територіях справжньої правової держави, розбудові демократичних засад. «Франція, як і інші країни «Великої сімки», супроводжує Україну в реалізації її амбітної програми реформ», — запевнив французький президент. А поки що сторони домовилися прискорити проведення засідання міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Юрій МЕДУНИЦЯ