У Лісабоні відбулися заходи зі вшанування пам`яті жертв Голодомору

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Published 01/12/2017 01:44:00 | 30 times read
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У португальській столиці відбулася низка поминальних заходів, присвячених 85-м роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні.  Про це повідомляє на Facebook-сторінці прес-служба Посольства України в Португалії.
"25 листопада 2017 року в Монастирі єронімітів (Mosteiro dos Jerónimos) м.Лісабон відбулася панахида з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, яку очолив Преосвященний Іларіон, архієпископ Рівненський і Острозький УПЦ Київського Патріархату, а також у якій взяли участь священники УГКЦ та Константинопольської православної церкви Вселенського Патріархату", - йдеться у повідомленні.
Ввечері цього ж дня українська громада Лісабона разом із представниками Посольства провела щорічну акцію "Мирна хода", пройшовши по вулицях міста з плакатами про Голодомор та українською символікою.
Пізніше священники УГКЦ відправили панахиду в Santo António зі вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років - Геноциду українського народу.
Зазначається, що подібні акції пройшли і в інших містах Португалії, де є українські громади.

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