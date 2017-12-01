У Лісабоні відбулися заходи зі вшанування пам`яті жертв Голодомору

У португальській столиці відбулася низка поминальних заходів, присвячених 85-м роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні. Про це повідомляє на Facebook-сторінці прес-служба Посольства України в Португалії.

"25 листопада 2017 року в Монастирі єронімітів (Mosteiro dos Jerónimos) м.Лісабон відбулася панахида з нагоди 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, яку очолив Преосвященний Іларіон, архієпископ Рівненський і Острозький УПЦ Київського Патріархату, а також у якій взяли участь священники УГКЦ та Константинопольської православної церкви Вселенського Патріархату", - йдеться у повідомленні.

Ввечері цього ж дня українська громада Лісабона разом із представниками Посольства провела щорічну акцію "Мирна хода", пройшовши по вулицях міста з плакатами про Голодомор та українською символікою.

Пізніше священники УГКЦ відправили панахиду в Santo António зі вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років - Геноциду українського народу.

Зазначається, що подібні акції пройшли і в інших містах Португалії, де є українські громади.