З Різдвом Христовим!

Сердечно вітаю християн західного обряду з великим святом – Різдвом Христовим!

Свято Різдва несе радість у кожну сім'ю, у кожну домівку й однаково зігріває всіх християн світу, незалежно від того, до якої нації чи релігійної традиції вони належать і які погляди поділяють.

Нехай у вашому домі завжди панують мир, добробут, взаєморозуміння, тепло і радість, осяяні світлом різдвяної свічки, любов'ю рідних і близьких, теплом домашнього вогнища!

Бажаю усім читачам, шанувальникам і рекломодавцям «Українського Слова» міцного здоров'я, достатку, добрих і вірних друзів на життєвій дорозі! Нехай збудуться найзаповітніші мрії! Гарних вам і радісних Різдвяних свят!

Христос рождається - славімо Його!

Оксана МОМЧИЛОВА,

«Українське Слово»





