З Різдвом Христовим!

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Published 23/12/2016 04:21:00 | 25 times read
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Сердечно вітаю християн західного обряду з великим святом –  Різдвом Христовим!
Свято Різдва несе радість у кожну сім'ю, у кожну домівку й однаково зігріває всіх християн світу, незалежно від того, до якої нації чи релігійної традиції вони належать і які погляди поділяють.
Нехай у вашому домі завжди панують мир, добробут, взаєморозуміння, тепло і радість, осяяні світлом різдвяної свічки, любов'ю рідних і близьких, теплом домашнього вогнища!
Бажаю усім читачам, шанувальникам і рекломодавцям «Українського Слова» міцного здоров'я, достатку, добрих і вірних друзів на життєвій дорозі! Нехай збудуться найзаповітніші мрії! Гарних вам і радісних Різдвяних свят!
Христос рождається - славімо Його!
Оксана МОМЧИЛОВА,
«Українське Слово»


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