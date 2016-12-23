З Різдвом Христовим!
Сердечно вітаю християн західного обряду з великим святом – Різдвом Христовим!
Свято Різдва несе радість у кожну сім'ю, у кожну домівку й однаково зігріває всіх християн світу, незалежно від того, до якої нації чи релігійної традиції вони належать і які погляди поділяють.
Нехай у вашому домі завжди панують мир, добробут, взаєморозуміння, тепло і радість, осяяні світлом різдвяної свічки, любов'ю рідних і близьких, теплом домашнього вогнища!
Бажаю усім читачам, шанувальникам і рекломодавцям «Українського Слова» міцного здоров'я, достатку, добрих і вірних друзів на життєвій дорозі! Нехай збудуться найзаповітніші мрії! Гарних вам і радісних Різдвяних свят!
Христос рождається - славімо Його!
Оксана МОМЧИЛОВА,
«Українське Слово»
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