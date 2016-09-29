На Буковині вперше поспілкувалися владики Київського і Московського патріархатів

У неділю у Васловівцях Заставнівського району урочисто відкрили пам’ятник митрополиту Євгенію Гакману, церковному, громадському, політичному та культурному діячеві, першому митрополитові Буковини і Далмації

З нагоди такого свята зійшлися сотні земляків людини, яка в умовах чужоземного поневолення підняла свій голос на захист українців, відіграла важливу роль у заснуванні Чернівецького університету. Велику лепту у дослідження його біографії зробили історик Олександр Масан та краєзнавець Олександр Столяр.

Богослужіння відправили православні владики Мелетій, Данило і Гедеон, нагороди отримали меценати, які спричинилися до відкриття пам’ятника Євгену Гакману у його рідному селі.

Цікаво, що заупокійну літію спільно відслужили митрополит Буковинський і Чернівецький УПЦ КП Данило та митрополит Буковинський і Чернівецький Мелетій УПЦ МП.

Після цього вперше за 30 років відбулася розмова між двома владиками. Про це порталу Bukovina Today розповів митрополит Данило:

- До мене підійшов владика Мелетій, щоб подарувати фотокартку митрополита Євгена Гакмана. Я звісно ж прийняв її, але сказав владиці, що фотокартки Євгена Гакмана наша церква поширювала ще у 90-х роках минулого століття, а зараз ми вже роздаємо парафіянам іконки Євгена Гакмана. У нашому соборному храмі прп. Параскеви Сербської митрополит Гакман є як святителем в іконі. Взагалі я вважаю його святим.

- Чи було у вас спілкування з священиками УПЦ МП?

- Так, було. Священики МП підходили, щоб запитати таке – чи будуть у небі ті люди, яких ми хоронимо? Я відповів їм, що якщо людина заслуговує у Бога ласки, то немає великого значення похоронний ритуал, вона буде в небі. Якщо людина грішна, то конфесійність не важлива, вона не отримає права бути з Богом. Я також додав, що митрополит Іона, який правив в 1448 році у Московському патріархаті оголосив не підкоряння Константинополю. У відповідь Константинополь оголосив анафему Москві. 140 років було так, що Московський патріархат був не визнаний. Цей факт я часто згадую, бо нам полюбляють закидати щось подібне представники МП. Але ми у своїй країні і патріархат у нас свій – Київський.

- Владико, за всі роки української незалежності, ви вперше спілкувались один на один з владикою УПЦ МП?

- Так, вперше була відвертість, конструктивна розмова. Навіть, ми домовились згодом знову зустрітися, звісно, якщо дотримаємося цієї обіцянки, яку дали один одному. Колись я робив спроби зустрітися, ще з владикою Онуфрієм, але він не бажав розмовляти і відвертався. В УПЦ МП є священики, які хочуть з нашим духовенством спілкуватися, але вони бояться.

Мені, як пересічному православному, це добрий сигнал, що відбулася така зустріч і розмова. Я з цього тішуся.

МП здає позиції, втрачає підтримку в суспільстві. Та й, багато було неправди, яку видавали за історичні факти, і вона, ця неправда, розчиняється. Я просив владику Мелетія говорити правдою Євангельською, але не так як хочеться комусь. Неправдою ми не зможемо побудувати ні Церкву, ні державу і неба не досягнемо.