Освячено Божий храм у Пирятині

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ КП Філарет освятив у Пирятині храм на честь одного з найшанованіших у нашому народі святого – Миколи Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських.

Визначна для духовного життя пирятинців подія відбулася 17 вересня. На межі Київської і Полтавської областей Святійшого Патріарха Філарета урочисто, з хлібом-сіллю, зустріли керівники району та міста. У Пирятині біля храму на Першосвятителя УПЦ КП чекали багато містян та прочан, які приїхали з різних куточків,

щоб отримати благословення Предстоятеля та розділити з місцевими вірянами радість молитися у відродженому Божому храмі. Місце, де він знаходиться, особливе, адже колись тут височів Успенський собор. Святиню було зруйновано в часи радянського богоборства. Сьогодні є сподівання, що Свято-Миколаївський храм – лише “перша ластівка” відбудови, й у майбутньому поряд із ним засяє величними куполами новий собор.

Під час божественної літургії Святійшому Патріарху Філарету співслужили патріарший намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір та духовенство Полтавської єпархії. Після завершення святкового богослужіння Святійший Патріарх Філарет звернувся до вірян із проповіддю. Він нагадав, що кожен справжній християнин повинен ставити духовні цінності в своєму житті вище за все земне.

Предстоятель також вручив відзнаки благодійникам, будівничим храму та пирятинським волонтерам. Зокрема настоятель храму протоієрей Іван Микитчук отримав орден Святого Володимира ІІІ ступеня. На згадку про приїзд Святійшого Патріарха до Пирятина Іван Микитчук подарував Його Святості картину місцевого художника Олексія Іванюка, на якій зображено Свято-Миколаївську церкву.

По закінченні урочистостей усі бажаючі отримали благословення Першосвятителя.

Світлана ДОВГЕНКО