У Кропивницькому 18 листопада у приміщенні обласної філармонії відбудеться зустріч Патріарха УПЦ КП Філарета з захисниками України.

Під час цієї зустрічі відбудеться нагородження медалями "За жертовність і любов до України".

Нагороди отримають близько 100 патріотів, серед яких військові, волонтери, психологи, громадські діячі.

Організатори запрошують усіх бажаючих підтримати сім'ї загиблих Героїв, а також привітати тих, хто продовжує стояти на захисті нашої країни.

10 нагород отримають рідні загиблих Героїв:

-Андрусенко Дмитро Олександрович, загинув під час оборони Донецького аеропорту, 3 ОпСПП, (посмертно)

-Горовенко Ігор Сергійович, загинув під час виконання бойового завдання в смт. Старобешеве,3 ОпСПП, (посмертно)

-Гришин Сергій Миколайович, загинув під час виконання бойового завдання в смт. Латишево,3 ОпСПП, (посмертно)

-Гурічев Андрій Вікторович, загинув в результаті мінометного обстрілу спостережного пункту на териконі шахти "Южна",

57 ОМПБр, (посмертно)

-Литвинов Іван Олександрович, загинув під час оборони Донецького аеропорту, 3 ОпСПП, (посмертно)

-Панков Лев Миколайович,загинув під час виконання бойового завдання в смт. Латишево,3 ОпСПП, (посмертно)

-Сєнчев Сергій Олексійович, загинув від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання в районі Савур-Могили, (посмертно)

-Слободянюк Роман Олександрович, загинув в Іловайському котлі,(посмертно)

-Хруль Олександр Григорович, загинув під час оборони Донецького аеропорту, 3 ОпСПП, (посмертно)

-Шешеня Вадим Валерійович, загинув під час оборони Донецького аеропорту, 3 ОпСПП, (посмертно).