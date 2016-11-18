Зустріч Патріарха УПЦ КП Філарета з захисниками України

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Published 18/11/2016 09:03:00 | 40 times read
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У Кропивницькому 18 листопада у приміщенні обласної філармонії відбудеться зустріч Патріарха УПЦ КП Філарета з захисниками України.
Під час цієї зустрічі відбудеться нагородження медалями "За жертовність і любов до України".
Нагороди отримають близько 100 патріотів, серед яких військові, волонтери, психологи, громадські діячі.
Організатори запрошують усіх бажаючих підтримати сім'ї загиблих Героїв, а також привітати тих, хто продовжує стояти на захисті нашої країни.
10 нагород отримають рідні загиблих Героїв:
-Андрусенко Дмитро Олександрович, загинув під час оборони Донецького аеропорту, 3 ОпСПП, (посмертно)
-Горовенко Ігор Сергійович, загинув під час виконання бойового завдання в смт. Старобешеве,3 ОпСПП, (посмертно)
-Гришин Сергій Миколайович, загинув під час виконання бойового завдання в смт. Латишево,3 ОпСПП, (посмертно)
-Гурічев Андрій Вікторович, загинув в результаті мінометного обстрілу спостережного пункту на териконі шахти "Южна",
57 ОМПБр, (посмертно)
-Литвинов Іван Олександрович, загинув під час оборони Донецького аеропорту, 3 ОпСПП, (посмертно)
-Панков Лев Миколайович,загинув під час виконання бойового завдання в смт. Латишево,3 ОпСПП, (посмертно)
-Сєнчев Сергій Олексійович, загинув від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання в районі Савур-Могили, (посмертно)
-Слободянюк Роман Олександрович, загинув в Іловайському котлі,(посмертно)
-Хруль Олександр Григорович, загинув під час оборони Донецького аеропорту, 3 ОпСПП, (посмертно)
-Шешеня Вадим Валерійович, загинув під час оборони Донецького аеропорту, 3 ОпСПП, (посмертно).

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Replica Handbags on 19/11/2016 19:41:53
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Гришин Сергій Миколайович, загинув під час виконання бойового завдання в смт.
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