Московський патріархат став на захист свого спонсора

Українська Православна Церква (Московського Патріархату) закликала Президента Петра Порошенка «докласти необхідних зусиль щодо припинення спроб на державному рівні використовувати питання релігії і конфесійного вибору громадян України у політичних маніпуляціях і зведенні рахунків між політичними опонентами». Про це йдеться у відкритому зверненні Синоду УПЦ (МП) від 14 листопада.

«Сьогодні в нашій державі стали звичайним явищем образи, погрози і заклики до дискримінації щодо мільйонів вірян нашої Церкви. Жодного разу органами державної влади не було дано правової оцінки подібним ганебним для демократичного суспільства явищам. Досі немає прикладу, коли б сучасні політичні діячі понесли відповідальність за чисельні випадки розпалювання релігійної ворожнечі», – йдеться у зверненні.

У документі згадується кримінальне провадження, фігурантом якого є депутат Верховної Ради Вадим Новинський («Опозиційний блок»). «Прикрим підтвердженням проблем зі станом свободи віросповідання стало те, у який спосіб сьогодні відбувається розслідування обставин останніх років земного життя спочилого блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира. Попри відверте ігнорування сучасних злочинів проти релігійної свободи, Генеральна прокуратура України вдалася до пошуків можливих обставин завдання шкоди Українській православній церкві представниками силових структур попередньої влади», – мовиться у зверненні.

«Ні сам покійний блаженніший владика, ні повноважні особи Української православної церкви ніколи не заявляли про наявність підстав для проведення такого розслідування», – наголосили в УПЦ (МП).

«Зокрема, громадськість спостерігає політичну дискусію про можливе зняття депутатської недоторканності з народного депутата України Вадима Новинського, який фігурує у кримінальному провадженні щодо того, чи сталися протиправні дії попередньої влади відносно Церкви. Увага тих, від кого залежить ухвалення остаточного рішення, прикута лишень до політичної належності цього народного депутата. А суспільство так і не отримало ніякого зрозумілого пояснення, на підставі чого парламент України повинен його позбавити недоторканності», – йдеться у зверненні.

Найбільшої шкоди від резонансу навколо розслідування, на думку Синоду, буде завдано пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира. Синод заявив, що використовувати УПЦ (МП) як інструмент політичної боротьби абсолютно неприпустимо.

Нагадаємо, з травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.

16 листопада Комітет із питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України планував розглянути подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності. Коли верстався номер, стало відомо, що Регламентний комітет Верховної Ради відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні у середу. Комітет одностайно підтримав пропозицію розглянути вказане питання на наступному засіданні.