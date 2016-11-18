Папа Франциск прийняв Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава

10 листопада 2016 р.Папа Франциск прийняв на приватній аудієнції Блаженішого Святослава Шевчука, Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, Главу УГКЦ, який цими днями перебуває у Римі, беручи участь в Пленарній Асамблеї Папської Ради сприяння єдності християн.

Як Блаженніший Святослав після цієї зустрічі розповів в інтерв’ю для Радіо Ватикану, він, насамперед, представив Святішому Отцеві напрацювання Синоду Єпископів УГКЦ, що відбувся на початку вересня, зокрема, ті рішення і пропозиції, які стосуються компетенції Єпископа Риму. Було звернено увагу на те, що головна тема цього синоду – дияконія, тобто, соціальне служіння, була співзвучною з Ювілейним Роком Божого Милосердя, що стало нагодою підбити підсумки його переживання в УГКЦ.

Ще однією темою, заторкнутою під час зустрічі, була участь УГКЦ в працях Міжнародної змішаної комісії богословського діалогу між католицькою і православними Церквами, яка на даний час розглядає питання синодальності й першості. Відзначено, що досвід синодальності УГКЦ може бути цікавим та корисним і для Вселенcької Церкви. Підкреслено теж, що в екуменічному діалозі УГКЦ бажає не просто бути присутньою, але бути активним учасником.

Розповідаючи про те, як очолювана ним Церква свідчить Євангеліє в українському суспільстві, Блаженніший Святослав представив свій нещодавній візит до Краматорська, те, як виглядає життя людей у так званій «сірій зоні» й участь УГКЦ в здійсненні ініціативи «Папа для України». У цьому контексті Святіший Отець поділився враженням від нещодавніх Апостольських подорожей до південного Кавказу, що дали змогу зустріти ситуації, схожі до тих, які сьогодні переживає Україна, що ці явища не є якимось ізольованим фактом.

За словами Глави УГКЦ, Папа запевнив, що особливо має Україну в своєму серці та молиться за всіх її мешканців, уділяючи своє Апостольське благословення.