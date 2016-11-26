Пам’ять жертв Голодомор у цьогоріч вшанують у 32 країнах світу

У 32 країнах світу пройдуть пам’ятні заходи на честь 83-ї річниці Голодомору в Україні. Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті.

Світовий конгрес українців цими вихідними організовує вшанування у 32 країнах світу. У той же час в Україні відбудеться виставка «Незламні», присвячена 15 видатним діячам, яких не зламав Голодомор. Зокрема, мова йде про таких людей, як автор Акту проголошення незалежності України у 1991-му Левко Лук’яненко, оперна співачка Євгенія Мірошниченко, дисиденти Іван Світличний і Олекса Тихий, видатна художниця Катерина Білокур, письменники Василь Барка, Олесь Гончар, лікар Нонна Ауска, поет Дмитро Білоус, філософ Микола Руденко, модель Євгенія Сакевич Даллас, творець музеїв Михайло Сікорський, кінодраматург Борис Хандрос, прозаїк Анатолій Дімаров, художник Опанас Заливаха.

«Голод, вибраний як зброя геноциду, дав Сталіну можливість не тільки забрати життя у мільйонів українців, але вбити тих із них, хто пережив масове вбивство. Вбити їх як українців: ті, хто вижили, добровільно позбавлялися власної мови, культури, традицій, переплавлялися у безликий «радянський народ». Вбити їх як людей: перетворити в істот, позбавлених почуття гідності, принизити до рівня тваринного існування, а згодом вмонтувати в якості гвинтиків у тоталітарну машину», – зазначив голова Українського інституту національної пам’яті історик Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, національні пам’ятні заходи відбудуться в суботу, 26 листопада.