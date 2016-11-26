«Голодомор не зламав»

Інститут національної пам’яті оприлюднив програму заходів до Дня пам’яті жертв Голодомору

22 листопада (вівторок)

11.30. В інформаційному агентстві «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція з презентацією благодійного заходу «Свічка пам’яті».

15.00. Презентація веб-сайту та логотипу Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3). Майстер-класи для військовослужбовців з військового госпіталю від іконописця Левка Скопа та майстрині з соломоплетіння Раїси Павленко.

17:00. Круглий стіл «Український Голодомор. З якими аргументами треба звертатися до ООН для визнання Голодомору геноцидом?» та презентація книжки «1933: “І чого ви ще живі?”» (упорядник Тетяна Боряк). (Київський міський будинок учителя (вул. Володимирська, 57, 3-й поверх, к. 308), Велика вітальня).

24 листопада (четвер)

12.00. Український інститут національної пам'яті презентує проект "Незламні", що розповідає про 15 постатей, яких пережите в 1932-1933 роках не знищило ані фізично, ані духовно. Це — автор Акта проголошення незалежності України у 1991-му Левко Лук’яненко, оперна співачка Євгенія Мірошниченко, дисиденти Іван Світличний та Олекса Тихий, видатна художниця Катерина Білокур, письменники Василь Барка, Олесь Гончар, лікарка Нонна Ауска, поет Дмитро Білоус, філософ Микола Руденко, модель Євгенія Сакевич-Даллас, творець музеїв Михайло Сікорський, кінодраматург Борис Хандрос, прозаїк Анатолій Дімаров, живописець Опанас Заливаха. (Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3).

13.00. У Києві розпочнеться триденне засідання Платформи європейської пам'яті та сумління (Platform of European Memory and Conscience). Це — міжнародний проект, покликаний досліджувати діяльність і злочини тоталітарних режимів у Європі в XX столітті та не допустити відновлення тоталітаризму в Європі. Створений 14 жовтня 2011 року в Празі під час саміту прем'єр-міністрів Вишеградської групи. Станом на травень 2015 р. Платформа об’єднує 51 учасника з 13 країн ЄС, Молдови, України, Ісландії, США та Канади. Гасло Платформи – «Демократія має значення». Від України до Платформи входять – Український інститут національної пам’яті, Меджліс кримських татар, Центр дослідження визвольного руху. (Верховна Рада України).

25 листопада (п’ятниця)

18.00. Презентація документального фільму «Окрадена Земля». Фільм базується на раніше невідомих архівних документах, коментарях провідних дослідників і спогадах свідків Голодомору. В тому числі – із пограниччя з Російською Федерацією, Харківщини й Донеччини. (Український Дім, Київ, вул. Хрещатик, 2).

26 листопада (субота)

14:30 — Вшанування біля Національного меморіалу жертв Голодомору у Києві за участі свідків Голодомору, Президента України Петра Порошенка, очільників українських церков, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради, членів Платформи європейської пам'яті та сумління, представників дипломатичних установ, громадськості. (вул. Лаврська, 3).

16:00 — Загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам’яті».Заохочуємо із настанням темряви запалити і поставити свічку на підвіконня так, щоб її було видно з двору – на знак скорботи і пам’яті про мільйони загублених життів наших співвітчизників.

17:30-19:00 — Благодійно-просвітницька акція «Свічка пам’яті». Під час заходу прозвучать народні псальми від гурту "Стодивниця» (керівник Ірина Барамба) та духовна музика у виконанні хору Київської православної богословської академії "Axios" (регент Надія Купчинська), поезія у виконанні Ахтема Сеїтаблаєва, Каті Степанкової, Наталі Васько, Лариси Руснак, Анатолія Матвійчука, «Свічка» від народної артистки Оксани Білозір, які наповнять «Свічку пам’яті” особливим світлом і гармонією. У малому залі палацу відбудеться відкрита лекція про Голодомор Людмили Гриневич. Також збиратимуть кошти на підтримку геріатричного центру в Станиці Луганській, що на лінії перетину з окупованою територією. (Національний палац мистецтв «Україна»)