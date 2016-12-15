Святі заступники

17 грудня (4 грудня за ст. ст.) — день святої великомучениці Варвари, котра 306 р. загинула від рук власного батька. Після смерті дружини він по-своєму дбав про єдину дочку: оточував розкошами, наймав найкращих виховательок. А за це чекав сліпої відданості. Навіть те, що Варвара змінила віру, відкрилося несподівано, бо її справжніми почуттями й захопленнями ніхто не переймався. Батько повідомив дівчині, що збирається видати її заміж, аж раптом почув: «Я вірна тільки Христові!». Вкрай розлючений, він спершу сам силував дочку до покори. Потім віддав на поталу володареві краю, запеклому язичнику. Після тривалих катувань ув’язнена все одно не захотіла визнати ідолів. Тож її засудили до страти й батько сам виконав вирок. Прощаючись із життям, Варвара благала Господа допомагати всім, хто про неї згадає.

У великомучениці просять її молитов не лише про здоров’я та сімейну злагоду, а й захист від смерті без причастя. Тих, кого така смерть усе ж спіткала, особливо ревно поминають саме на Варвари.

В Україні цього дня годиться не працювати, а йти до церкви. Особливо врочисте богослужіння здавна відправляють у Києві, де знайшли спокій мощі угодниці. Проте колись дівчата на Варвари вишивали. Так вони вшановували великомученицю, яка, за народним переказом, оздобила ризу самому Христові.



19 грудня (6 грудня за ст. ст.) — день святого Миколая Чудотворця. На відміну від святої Варвари він народився в родині християн. Знатне подружжя дуже довго чекало дитину й дало обітницю, що, коли вона все-таки народиться, віддадуть її на служіння Богові. Хлопчик зростав напрочуд благочестивим. Таким і залишався все життя (близько 275—342 рр.): безкорисливо допомагав нужденним, рятував од несправедливого покарання, замирював ворогів, проповідував християнство серед язичників, розвінчував найзатятіших єретиків. За все це дістав дар чудотворства. Святитель пройшов шлях од простого священика до архієпископа Мир Лікійських. І що вище піднімався в сані, то більше служив людям. Не припинив цього робити й після смерті.

В Україні «Зимовий Миколай» — одне із найяскравіших свят. У церкві під час служби традиційно спільно ставиться велика свічка святому. Вдома господарі кроплять свяченою водою оселю, худобу та збіжжя, влаштовують гостини, кладуть подарунки дітям під подушку. Заведено робити добрі справи, особливо для сиріт, самотніх стареньких, хворих. За прикладом святого ці вчинки не годиться розголошувати. Традиційно свято Миколая — саме той день у році, коли варто розрахуватися з боргами, вибачитися перед тим, кого образив.