Іконостас різьбили 50 майстрів

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Published 15/12/2016 02:53:00 | 9 times read
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Красуня Катерининська церква на пагорбі при в’їзді до Чернігова відтепер набула гідного  вигляду. Тут із любов’ю до Бога і козацького храму встановили надзвичайно красивий різьблений по дереву іконостас.
Виноградні грона, котрі в народі вважаються символом родючості та достатку, мають глибокий християнський зміст. Адже хрест і дерево життя нерідко зображують як виноградні лози. Є навіть легенда про те, що спочатку виноград ріс лише у раю. Потім Творець пожалів перших людей і милостиво подарував їм цю рослину для вирощування на землі. «Я є виноградна лоза» — це слова Христа з Євангелія від Іоанна.
Ось такі світлі і проникливі думки викликає споглядання виготовленого рівненськими майстрами триярусного барокового іконостаса в церкві, котру чернігівці з любов’ю  іменують Катеринкою. Та й сам храм — дивовижний. Це збережена в первісному вигляді унікальна пам’ятка, споруджена в стилі  козацького відродження  ХVІІ—ХVІІІ століть, на честь  героїчного штурму турецької фортеці Азов козаками Чернігівського полку у 1696 році. Тож серед образів встановлено також ікону останнього гетьмана війська Запорозького Петра Калнишевського.
Чин освячення нового іконостаса здійснив  Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.
Євдокія ТЮТЮННИК

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