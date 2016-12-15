Іконостас різьбили 50 майстрів

Красуня Катерининська церква на пагорбі при в’їзді до Чернігова відтепер набула гідного вигляду. Тут із любов’ю до Бога і козацького храму встановили надзвичайно красивий різьблений по дереву іконостас.

Виноградні грона, котрі в народі вважаються символом родючості та достатку, мають глибокий християнський зміст. Адже хрест і дерево життя нерідко зображують як виноградні лози. Є навіть легенда про те, що спочатку виноград ріс лише у раю. Потім Творець пожалів перших людей і милостиво подарував їм цю рослину для вирощування на землі. «Я є виноградна лоза» — це слова Христа з Євангелія від Іоанна.

Ось такі світлі і проникливі думки викликає споглядання виготовленого рівненськими майстрами триярусного барокового іконостаса в церкві, котру чернігівці з любов’ю іменують Катеринкою. Та й сам храм — дивовижний. Це збережена в первісному вигляді унікальна пам’ятка, споруджена в стилі козацького відродження ХVІІ—ХVІІІ століть, на честь героїчного штурму турецької фортеці Азов козаками Чернігівського полку у 1696 році. Тож серед образів встановлено також ікону останнього гетьмана війська Запорозького Петра Калнишевського.

Чин освячення нового іконостаса здійснив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Євдокія ТЮТЮННИК