Отакої! Порошенко із родиною зображені на фресці у храмі

Стіни домового храму Президента Петра Порошенка розписані сюжетами із життя його сім’ї. Церква знаходиться на території маєтку Порошенка у селі Козин Обухівського району Київської області.

Світлину фрески з родиною Порошенка оприлюднив волонтер Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook.

«Як вам вдалося загасити полум'я патріотизму, дискредитувати справжніх революціонерів і перших добровольців, віддати анафемі всіх незгодних? Розкажіть, як ви вкрали перемогу Майдану? Десь поруч з цим живописом лежить золотий батон...», - написав Юрій Касьянов звертаючись до глави держави.

Волонтер порівнює Порошенка із Януковичем і робить висновок, що різниця між ними таки є. Мовляв, за президентства Порошенка «стало модно ходити у вишиванках, вивішувати прапори і навіть страшних праосеків тепер ніхто не боїться».

Зауважимо, що чутки про те, що в домовій церкві Порошенка в Козині, під Києвом стіни розмальовані сюжетами із життя сім’ї Президента, поширюються давно, але тільки зараз з'явилася фотографія, яка це підтверджує.