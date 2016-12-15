Отакої! Порошенко із родиною зображені на фресці у храмі

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Published 15/12/2016 02:54:00 | 12 times read
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Стіни домового храму Президента Петра Порошенка розписані сюжетами із життя його сім’ї. Церква знаходиться на території маєтку Порошенка у селі Козин Обухівського району Київської області.
Світлину фрески з родиною Порошенка оприлюднив волонтер Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook.
«Як вам вдалося загасити полум'я патріотизму, дискредитувати справжніх революціонерів і перших добровольців, віддати анафемі всіх незгодних? Розкажіть, як ви вкрали перемогу Майдану? Десь поруч з цим живописом лежить золотий батон...», - написав Юрій Касьянов звертаючись до глави держави.
Волонтер порівнює Порошенка із Януковичем і робить висновок, що різниця між ними таки є. Мовляв, за президентства Порошенка «стало модно ходити у вишиванках, вивішувати прапори і навіть страшних праосеків тепер ніхто не боїться».
Зауважимо, що чутки про те, що в домовій церкві Порошенка в Козині, під Києвом стіни розмальовані сюжетами із життя сім’ї Президента, поширюються давно, але тільки зараз з'явилася фотографія, яка це підтверджує.

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