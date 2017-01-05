Дорогі у Христі!

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Published 05/01/2017 07:11:00 | 1 times read
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Від усього серця бажаю вам Богом благословенних щасливих свят Різдва Христового та мирного і переможного 2017-го року Божого.

Нехай же слова Господнього ангела до пастухів: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу» (Лк.2,10-11) стануть реальністю нашого народу, особливо на сході України, щоб ми разом «з великою Силою небесного воїнства» також могли співати; «Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його благовоління!» (Лк. 2, 14).

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ - СЛАВІМО ЙОГО!

З архипастирським благословенням для вас та ваших рідних

+ІРИНЕЙ (Білик)

Рим, Різдво Христове 2017

 
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