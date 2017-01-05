2017 - рік захисту священності дитинства

У цьогорічному різдвяному привітанні Патріарх Константинопольский Варфоломій значну увагу присвятив дітям. Він закликав усіх людей визнати і поважати їх права і недоторканність і оголосив наступний, 2017 рік, - роком захисту священності дитинства.

Патріарх зазначив, що у сучасному світі діти стають жертвами воєн і навіть у країнах стійкого миру через велику кризу шлюбу і сім’ї вони зазнають фізичного та психічного насильства. У своєму зверненні Предстоятель також нагадав, що Святий і Великий Собор Православної Церкви звернувся до дітей і молодих людей «з особливою любов’ю і ласкою».

«Тайну Різдва прекрасно відображає кондак свята: “ради нас народилося дитя нове, Предвічний Бог.” Бог Слово, як дитина, і дитина, як Бог, являється людям з “чистим серцем” і з простотою дітей. Діти розуміють істину, яку “премудрі і розумні” не можуть досягти. “Від одних лиш дітей можете виправити Єрусалим,” зазначає Елітіс в своїй поемі “Від ближнього”», - пише першоєрарх.

«Посилаємо з безсонного Фанара святочні вітання: “Христос народжується – славіте, Христос з небес – зустрічайте!” всім далеким і близьким чадам Константинопольської Церкви, і направляємо наші отцівські побажання і наше патріарше благословення», - йдеться у привітанні Предстоятеля Константинопольської Церкви.