Постійна Конференція православних єпископів поза межами України

Різдвяне послання вірним, дорученим у нашу духовну опіку

Преподобні Отці, Монашество та Вірні Брати і Сестри,

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

"Бачу незвичайне й дивне таїнство: Пастухи наповняють звуками мій слух, голосячи не пустинну пісню, але співаючи небесний гімн. Ангели співають, архангели оспівують, херувими взивають, серафими величають, всі торжествують, бачачи Бога на землі і чоловіка на небесах; Високого — вдолі, за Його планами, а низького — вгорі по Божій любові до людей.” (Іоан Золотоустий у день Різдва Христового)

Св. Іоан Золотоустий чітко нагадує нам про те, що свято Різдва це – Втілення Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого – Який став одним з нас, щоб ми могли відчути Його Божество – щоб ми могли зрозуміти, що Бог є ЛЮБОВ. Святкуючи в наших парафіях цю тайну Втілення, ми повинні упокорити себе до тої міри, щоб поклонитися немовляті, Яке лежить у яслах в печері у Вифлеємі. Ми повинні пізнати Хто Він насправді є, замість того, щоб думати, як це робить світ - і деколи ми самі у нашій людській недосконалості – що Він є Тим, ким ми хочемо, щоб Він був.

Дуже легко для нас є втратити свою людську гідність – дар Божий – коли ми намагаємося перетворити "недоліки" світу цього в щось, якимось чином прийнятне для Бога. Цим ми показуємо нашу нездатність зрозуміти Істину Втілення – те, що Бог є ЛЮБОВ, і що Він хоче піднести нас, щоб ми брали участь у Його Божественній Волі. Цим ми намагаємося визначити Любов простою людською мовою і в простій людській поведінці, які жодним чином не відображають нашого бажання бути піднесеними. Ми молимося, що радість свята Різдва вплине на нашу поведінку, зблизить нас один з одним через Любов Божу і приведе нас до непохитного пізнання, що Воля Божа переважає над кожним недоліком людської уяви!

Свято Різдва стало новим початоком для людства та Божого творіння. Воно заново нагадує кожного року, що ЛЮБОВ Божа складається не тільки з Втілення, але й також з Його кінцевої жерти заради нашого спасіння. Ми є одержувачами цієї ЛЮБОВІ, і ми повинні ділитися нею з усіма кожної хвилини нашого життя. Ми повинні проголошувати радісну новину разом з ангелами, які засвідчили перед великою кількістю Небесного Воїнства і донесли її до пастухів в полі за межами Вифлеєму - описує вище Святий Іоанн Золотоустий: "Слава во Вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління! ". (Луки 2:14) Св. Апостол Павло пояснює у своєму Посланні до Ефесян, що Христос є наш Мир, який прийшов на землю і через Нього людство вже більше не є відчужене від Бога. Ми покликані по-справжньому жити у Христі, Який завжди посеред нас!

Сьогодні Христос, як Немовля, дозволяє нам наново відчути Боже Втілення з благоговінням та радістю. Син Божий входить в історію людства і дозволяє нам брати участь у позачасовій реалії Святої Тройці - Бога Отця, Сина і Святого Духа. Нехай наша любов до Нього буде в усі дні нашого життя – завжди, кожної хвилини, усім нашим серцем, нашою душею, нашим розумом та нашими почуттями.

Ми молимося за всіх Вас, доручених нам у духовну опіку, щоб Ваша єдина та основна мета в житті була завжди зростати в єдності з Богом, яка може бути досягнутою тільки щирою молитвою, співчуттям та милосердям до інших у нашому житті. Ми просимо Ваших молитов за нас недостойних – що Бог дасть нам силу щодня жити згідно нашої власної проповіді в Ім'я нашого Господа.

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

У Його всеохоплюючій любові,

+ ЮРІЙ,

митрополит Української Православної Церкви в Канаді

+ АНТОНІЙ,

митрополит Української Православної Церкви США та діаспори

+ ЄРЕМІЯ,

архиєпископ Української православної Південно-Американської єпархії

+ДАНИЇЛ,

архиєпископ-номінант Української Православної Церкви США

+ ІЛАРІОН,

єпископ Української Православної Церкви в Канаді

+ АНДРІЙ,

Єпископ Української Православної Церкви в Канаді