Преподобна Меланія і Василій Великий

Тривають Святки — дванадцять днів між Різдвом Христовим і Богоявленням. 13 січня (31 грудня ст.ст.) вшановуємо пам’ять преподобної Меланії Римлянки. Народилася вона у заможній християнській сім’ї. Рано, в чотирнадцять років, була віддана заміж, але прагнула присвятити життя служінню Богові і навертала до того й чоловіка свого Апініана. Господь послав їм випробування — смерть обох дітей. Тоді молоде подружжя залишило Рим і почало нове життя. Вони відвідували хворих, приймали мандрівників, щедро допомагали бідним. Продавши маєтки в Італії та Іспанії, допомагали монастирям, купуючи для них землі в Месопотамії, Сирії, Єгипті, Палестині. За їхні гроші постало багато храмів та лікарень. Прибувши до Єрусалима, роздали рештки своїх коштів бідним і проводили дні у вбогості та молитві. Свята Меланія зачинилася в самотній келії на горі Еліонській, лише зрідка бачилася зі святим Апініаном. Згодом там утворився монастир, де зібралося до дев’яноста сестер, Меланія ж відмовилася бути ігуменею, а, як і доти, молилася всамітнено. Коли Апініан відійшов до Господа, свята Меланія забажала побудувати чоловічий монастир на горі Вознесіння Христового, і Господь благословив її задум, пославши християн, які дали кошти на боговгодну справу. Будівництво з допомогою Божою завершилося за один рік. Свята Меланія продовжувала свої повчання, приймаючи всіх, хто звертався до неї. За молитвами її сталося чимало чудес. Повернувшися до свого монастиря, спокійно віддала душу Господові. Сталося це 439 року по Р. Х.

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14 січня — день святителя Василія Великого. Жив він у IV столітті. Родом був каппадокієць, син заможних і доброчесних батьків. Найперше виховання отримав від своїх бабусі Макрини та батьків. Спочатку вступив до Кесарійської школи, потім перейшов до Афінської. По закінченні навчання разом вирішив присвятити себе Богові в усамітненні. Обійшовши сирійські та єгипетські монастирі для ознайомлення з подвижницьким життям, Василій оселився на диких берегах річки Іриса в Понті, неподалік Кесарії. Там заснував монастир і написав Правила чернечого життя, які згодом були прийняті всіма монастирями Сходу. З пустелі прикликав Господь Василія до боротьби з єретиками. Він посвячений був у пресвітера, а потім у єпископа в Кесарії. І все своє майно використовував на бідних, на засновані ним лікарні та богадільні. Труди й різні скорботи підірвали доволі слабке здоров’я святого Василія, і він не дожив до глибокої старості — помер на 50-му році від народження. У святому Василії гідно співіснували філософська мудрість, богословське знання і чернече подвижництво.

Голова святителя Василія зберігається в Афонській лаврі, правиця — у вівтарі храму Воскресіння Господнього в Єрусалимі. Часточка мощей є в Почаївській лаврі.

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За тиждень після Коляди, напередодні Нового року (старого стилю) — Щедрий Вечір. Учені вважають, що це — залишок стародавнього, ймовірно, дохристиянського звичаю. За християнським церковним календарем — день преподобної Меланії. У народній традиції обидва празники об’єдналися, і тепер маємо Щедрий Вечір, або свято Маланки, з добре розвиненою обрядовістю. Існували два святкування — Маланка парубоча і Маланка дівоча. Хоча дівчата і самі з «Маланкою» ходили, і парубочу частували вечерею, проте знаходили час поворожити. Ворожіння на Маланки — такі ж, як на Андрія. Був ще веселий обряд «Водіння Кози». А окрасою свята були й залишаються щедрівки, яких в Україні безліч:

Щедрий вечір, пане господарю!

Стережи, Боже, твого товару,

Твого товару, всякого статку,

Молім Бога за отця, за матку.

Добрий вечір!

День Василя, перший день нового року, починався зазвичай із посівання. У велику рукавицю клали різне зерно — пшеницю, жито, ячмінь, овес, горох — усього потроху. Перший засівальник на Новий рік був і першим «полазником» — приносив до хати щастя. За народним віруванням, дівчата щастя не приносять — лише хлопці, тож і посівати дівчатам не годилося. Нині, щоправда, такого правила суворо не дотримуються — аби усім було весело.

А ще існувало колись поетичне повір’я, ніби новорічна ніч для людей дуже побожних «розкриває небо», і вони можуть просити у святих «усього, чого забагнеться: перетворити воду на вино, камінь — на хліб, а глину — на мед».



