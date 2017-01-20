Щасти, Боже, із Йорданом!

19 січня (6 січня за ст. ст.) православні ще з кінця II — початку III ст. відзначають Хрещення, коли Ісус із Назарета явився світові як Христос, Син Божий (звідси назва Богоявлення). Церковну службу до цього дванадесятого празника розробляли й удосконалювали найвидатніші богослови з V по ІХ ст.

Христос прийняв таїнство хрещення в річці Йордан. Важливу роль при цьому відігравала вода. Омивання тіла мало символізувати те, що душа може очиститися вірою. Тож напередодні, 18 січня, воду освячують у храмах, 19 — також у відкритих водоймах (річках, озерах, ставках, криницях), а серед вірян поширилися назви свята: Йордан, Водосвяття, Водохреща.

Напередодні Богоявлення в Україні суворо постували, на вечерю готували пісну (голодну) кутю, яку потім «проганяли», завершуючи зимові святки. В деяких місцевостях також спалювали різдвяного дідуха.

Тікай, кутя, із покуття,

А ти, узвар, —

іди на базар.

Паляниці, лишайтеся

на полиці,

А Дідух — на теплий дух,

Щоб покинути кожух!

19 січня до річки чи озера вирушав урочистий хресний хід. Іноді під час богослужіння випускали голубів. Робили так на згадку про те, що Святий Дух зійшов на Сина Божого саме в образі цього птаха. Після водосвяття ті, кого благословив духівник, занурювалися в ополонку. Вдома «йорданицею» кропили всю родину, домашніх тварин, обійстя та житло, колодязь. Залишки води зберігали на покутті, поряд з іконами. Протягом року її потроху вживали натщесерце разом з проскурою після вранішніх молитов.

Основні Богоявленські звичаї відродилися після десятиліть радянської влади. Нині святкування біля ополонки, особливо за участі відомих людей, навіть показують по телевізору. Втім, служителі церкви в один голос застерігають: крижаної купелі замало, аби «змити» гріхи. Для цього потрібні сповідь і щире покаяння.

20 січня — собор святого Іоанна, Предтечі та Хрестителя Господнього (останнього пророка й першого апостола, мученика). Саме Іоанн виконав волю Божу й охрестив Ісуса.

Примовляючи «тріщи, не тріщи, а минули Водохрещі!», люди налаштовувались на весняні господарські клопоти. Щоправда, на Полтавщині ще напередодні об’їжджали молодих коней, привчали до ярма волів (щоб зросити їх, спітнілих, свяченою водою). На Предтечі жінки вносили до хати все потрібне для рукоділля.