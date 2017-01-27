Глава УГКЦ у День Соборності: «В основі Акту Злуки виявилася християнська сутність нашого народу»

У світлі соборності шукаймо відповіді на питання, які сьогодні ставимо перед собою. У своєму духовному, громадському житті, давайте протиставимося всьому, що нас ділить, за будь-якою ознакою, мовною, релігійною чи навіть національною. Тому що світло соборності, яке сяє через героїв Небесної сотні, є більше і ширше за межі одної етнічної групи.

Про це у неділю по Богоявленню говорив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. У цей день українці також відзначають День Соборності України.

Предстоятель відзначив, що в цю неділю, яка слідує за йорданським Богоявленням, Христове Євангеліє звертає нашу увагу на Ісуса Христа, який починає свою проповідь. Можна сказати, що ця неділя по Богоявленні нам вказує на Ісуса Христа як на світло.

У Священному Писанні, зазначає проповідник, в образній мові, якою описує нам Боже Слово Бога, дуже часто Євангеліє називає Бога Світлом. Бог є Світло. І в Ньому нема жодної темряви, як каже євангелист Іван. «Те світло, – розповів Блаженніший Святослав, – яке сьогодні починає сяяти в особі Ісуса Христа, котрий виходить з Йорданського хрещення, сяє у Христовій Церкві. Можемо сказати, що це світло – це світло Христового Євангелія, яке Христова Церква і сьогодні по всій вселеній проповідує всякому творінню. Тому, каже апостол Павло, один Бог, одна віра і одне хрещення. Притаманною рисою істинної Христової Церкви є її соборність. Те світло і сьогодні у своїй повноті світить по всіх усюдах. Бо сьогодні соборність Церкви означає її внутрішню єдність. У світлі Христової істини на всіх континентах, у всіх народів, на різних мовах проповідує одне й те саме Євангеліє, звершує одні й ті ж Таїнства, хрестить усі народи во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Те світло, яке єднає Бога з людиною, через покаяння і хрещення є світлом соборності, що збирає воєдино всіх дітей Божих і робить їх єдиною Христовою Церквою».

Глава Церкви звертає увагу на те, як цікаво і глибоко це Слово Боже про світло промовляє сьогодні до нас, українців, які святкують свято Соборності нашої держави. Адже саме цього дня, 22 січня 1919 року, дві держави – Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка – об'єдналися в єдину соборну незалежну державу.

«Можемо сказати, що в основі соборності, яка так проявилася в Акті Злуки, виявилася християнська сутність нашого народу. Соборна держава була виявом соборності народу, незважаючи на те, що довгий час різні частини нашої Батьківщини, нашої обітованої землі, були розшматовані між різними імперіями, котрі вживали єдине правило: поділяй і владарюй. У цей момент соборності на Софійському майдані світло засвітило, – світло надії, світло, яке вийшло з серця, з нутра українського народу як світло Христового Євангелія, Христової благовісті», – вважає Блаженніший Святослав.

Але подивімося, просить архиєрей, на джерело цієї соборності, і ми побачимо, що ми, можливо, сьогодні теж часто почуваємося як народ, що сидить у темряві. «Ми так потребуємо світла надії, світла, яке б наново зібрало розшматованих і розсіяних, – світла, яке б освітило наше життя сьогодні. До нас сьогодні в особливий спосіб світлом соборності промовляють перші герої Небесної сотні. Бо саме сьогодні є третя річниця їхньої жертовної смерті», – сказав Глава УГКЦ.

Отож сьогодні молімося, закликав проповідник, за єдність нашого народу. Нехай світло Христового Євангелія, особа Христа буде осердям єднання нашого народу. «Ми сьогодні потребуємо сили, аби будувати, розвивати єдину соборну незалежну державу. І та сила і світло сьогодні нам сяють із Того, хто є єдиним святим, єдиним світлом, єдиною нашою надією і нашим спасінням – це є наш Ісус Христос», – вважає Предстоятель УГКЦ.

«У цю хвилину, – відзначив духовний лідер греко-католиків , – коли ми молимося, багато молодих дівчат і хлопців творять живий ланцюг єдності, який об'єднує обидва береги Дніпра. Хочу подякувати цим молодим людям, які у своєму житті будують ту єдність і соборність, що її нам передали наші великі попередники».



Департамент інформації УГКЦ