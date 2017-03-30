У Келечині відкриють музей Августина Волошина

У рідному селі Августина Волошина – Келечині Міжгірського району – відкриють його музей. Таке рішення прийнято до 143-ї річниці з дня народження президента Карпатської України, яку відзначили в Келечині минулої п’ятниці.

На місці майбутнього музею встановили пам’ятний камінь, який урочисто відкрили голова ОДА Геннадій Москаль та народний депутат України 5-6 скликань, дослідник історії Карпатської України Станіслав Аржевітін. Масові заходи з нагоди дня народження А. Волошина за участі керівництва області, Міжгірщини, місцевих селян та громадськості району проводилися в Келечині вперше. Однією з «родзинок» свята став 100-метровий національний прапор, розгорнутий школярами вздовж центральної вулиці села.

– Августин Волошин у 30-ті роки минулого століття став справжнім провідником закарпатського українства, поділеного між іноземними державами, – відзначив Г. Москаль у вітальній промові. – Карпатська Україна продемонструвала всьому світу бажання закарпатців жити в Українській державі. Наш обов’язок – не забути цей історичний подвиг. І ми намагаємося це робити. У 2002-му Августин Волошин із нашої ініціативи першим в Україні посмертно був удостоєний звання Героя України. Торік у рамках закону про декомунізацію на честь діячів Карпатської України в області перейменовано 27 вулиць…

У ході святкування Г. Москаль подарував школі Келечина перші примірники книжки «Августин Волошин: два ювілеї», виданої днями за кошти обласного бюджету. Вона містить унікальні документи з особистого архіву президента Карпатської України, знайденого випадково на горищі старого будинку в Ужгороді.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ