Час згадати уроки Карпатської України

Березневі дні 1939-го позначені в історії величчю Карпатської України. 15 березня на Закарпатті оголосили вихідним, щоб усі, хто поважає українську незалежність, змогли вшанувати її творців. Саме цього дня 78 років тому відбувся вирішальний бій за Карпатську Україну, а нині щороку проходять пам’ятні акції на честь її захисників.

Уранці в Ужгороді відбулося покладання квітів до пам’ятника Героєві України президентові Карпатської України Августинові Волошину. У покладанні на набережній Незалежності в Ужгороді взяли участь голова облдержадміністрації Геннадій Москаль, голова обласної ради Михайло Рівіс, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, воїни АТО, ветерани різних війн, представники правоохоронних органів, творчих спілок, громадських організацій.

Цього самого дня в меморіальному парку «Красне поле» поблизу Хуста учасники святкових заходів зібралися на мітинг-реквієм. Він зібрав кілька тисяч учасників із різних куточків області та з-поза її меж.

Попри присутність представників багатьох партій і рухів, пам’ятні заходи вирішено було провести під національними прапорами України. Історики, державні й громадські діячі згадували події тих днів, наголошували на їхньому значенні для майбутнього України, патріотичного виховання молоді. Вшанували пам’ять бійців «Карпатської Січі», що склали голови на Красному полі, як і загиблих гімназистів, студентів хвилиною мовчання. Навколо символічного хреста, встановленого на місці боїв, вільного від вінків і квітів місця не залишилося.

Акції з відзначення подій, що супроводжували утворення і героїчну загибель Карпатоукраїнської держави, тривають 17 березня, в день народження Августина Волошина в його рідному селі Келечин на Міжгірщині. Там розгорнуто стометровий державний прапор України.

Святкуванню 78-ї річниці Карпатської України було присвячено і презентацію книжки «Два ювілеї Августина Волошина», виданої за кошти обласної програми книговидання.

22 березня 2017 року , з благословення єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія УПЦ КП, священнослужителі Рахівського благочиння відслужили панахиду, в присутності представників місцевої влади та щирих патріотів України, за Карпатськими січовиками в урочищі Кузій біля с.Луг неподалік Яблунецького перевалу , які відступали в березні 1939 року від Красного поля біля міста Хуст.

Василь БЕДЗІР