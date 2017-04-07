У Києві після реставрації відкрили Андріївську церкву

У знаменитому храмі на Андріївському узвозі закінчили реставраційні роботи. 10 років внутрішніх робіт позаду, тепер архітектурний шедевр Бартоломео Растреллі – Андріївська церква доступна у всій красі для киян і гостей міста.

Андріївська церква, що входить до Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО і каталогу «1000 чудес світу», з 2007 року вважалася аварійною. Через особливості рельєфу Андріївського узвозу будівля церкви буквально розходилося по швах, а деталі інтер'єру потребували термінової реставрації. Зміцнювати пагорб біля Андріївської церкви почали тільки в 2009 році.

У 2010-2012 роках проведена гідроізоляція паперті і стилобатної частині храму. Через підготовку до Євро-2012 ремонтно-реставраційні роботи призупинялися. І тільки в кінці 2015 року реставрацію відновили. Зокрема, була вирішена проблема зі сходами, що ведуть до храму.

"Однією з головних конструктивних проблем Андріївської церкви були чавунні сходи. Сходинки, покладені на бетонну основу, постійно прогнивати через застій і замерзання води під ними. Зараз же вони лежать не на традиційному розчині, а на опорах, під якими є простір", − розповів головний інженер об'єкта Ігор Устименко.

На чотирьох башточках церкви відновлено 60% занепалої ліпнини. У даний момент залишилися незавершеними оздоблювальні роботи на стіні, що виходить на Андріївський узвіз, штукатурно-малярні роботи всередині церкви, реставрація підлоги і вхідного тамбура, живопису, архітектурно-декоративних елементів ліпнини, іконостасу, розчищення та часткове відновлення позолоти.

39 дивовижних масляних ікон XVIII століття на іконостасі будуть оброблені спеціальною речовиною, що захищає від зношування. Зараз же всі зусилля реставраторів направлені на порятунок найбільшою монументальної композиції в Андріївській церкві – картини середини XIX століття українського художника Платона Бориспольця "Проповідь Апостола Андрія".