Пасхальне послання Постійної Конференції українських православних єпископів поза межами України

Преподобним отцям, монашеству та усім вірним Української Православної Церкви поза межами України та нашим братам і сестрам в Україні

“Тілом заснувши, як мертвий, Царю і Господи, на третій день воскрес єси. Адама підвів з тління і подолав смерть, Пасха нетліннa, світy спасіння.”(Eкзапостиларій)

Високопреподобні та преподобні отці, дорогі брати і сестри,

Х Р И С Т О С В О С К Р Е С!

Сьогодні весь Християнський світ у єдиному і радісному хорі славить подію, якій немає порівняння у всіх часах і віках. У Преславному Воскресінні Христовому полягає вся сутність Християнства та міститься розгадка таємниці нашого життя і віри. “Якщо б Христос не Воскрес - говорить апостол Павло, даремною була б проповідь і віра наша.”(1Кор.15:14). Без Воскресіння Христового не було б нашої віри, а без віри не було б істинного життя, тому, що віра Христова це наша суть і наше духовне єство. У цю Пасхальну ніч ми словами Св. Іоана Золотоустого проголошуємо перемогу життя над смертю: “Де пекло, твоє жало, де смерте, перемога твоя? Христос Воскрес - і жоден померлий не залишився у гробі”.

Але, разом з тим, ми бачимо і чуємо, що вмирають наші ближні, помирають молоді і старші. У чому ж перемога Христа над смертю? Смерть буває різна: буває тілесна смерть, але є ще страшніша – смерть духовна, коли душа вмирає віддаляючись та розлучаючи себе з Богом. Такою смертю, протягом тисячоліть до приходу Христового, помирало все людство, втративши Бога як Джерело життя.

І ось Христос, Син Божий, прийшов на землю. Як Бог, Він не міг померти, але з любові до нас, як людина, Він розділив з нами нашу долю, зійшов на Хрест і за нас помер.

Христос Воскрес із мертвих, зійшов у пекло – в безодню гріха, і Своїм приходом назавжди зруйнував смерть, наповнивши всіх дивним світлом вічного життя.

У цей радісний і Пасхальний день радіймо і ми, дорогі брати і сестри, бо в цей день Воскресінням Христа відбувся порятунок світу, радіймо і веселімося, бо Христос – Переможець смерті і пекла відкрив нам шлях до вічного життя і спасіння.

Своїм Воскресінням Христос відчинив нам двері до неба, а особливо всім тим, хто приходить до Нього з вірою, надією і любов’ю.

Радіють нині всі скорботні і стражденні, хворі і убогі і ті, що несуть тягар тяжких обставин земного життя, бо радість Воскресіння більша за всі тимчасові скорботи і страждання.

Страждання теперішнього часу, - говорить апостол Павло, нічого не варті супроти тієї слави і радості, які відкриються нам, коли з благодаті Христа Спасителя ми станемо спадкоємцями благ небесних та учасниками Його вічної слави.

Радіймо і дякуймо Богові, що полюбив нас так, що і Сина Свого Єдинородного віддав за наше спасіння і вічне життя.

Як ми, Православні Християни можемо віддячити за цю непереможну і Божественну любов Спасителя? Ми повинні за все дякувати Богові, виконуючи Його заповіді і навчитися любити кожну людину так, як полюбив нас Бог. Нам потрібно відмовитися від усього тимчасового і тлінного, відмовитися від себелюбства і жити для інших.

Пасха означає перехід з одного стану в інший. “Як в давні часи Ізраїльський народ вийшов з Єгипетського полону в Обіцяний Край, так і наша душа повинна здійснювати перехід від полону гріха до благочестя і чесноти” (преподобний старець Дорофей).

У ці святкові та Пасхальні дні, ми сердечно вітаємо духовенство, дияконство та монашество Української Православної Церкви в Діаспорі, нашу молодь і дітей, та особливо наших братів і сестер в Україні – котрі переносять різного роду труднощі і випробовування захищаючи свою Батьківщину.

Нехай Воскреслий Христос принесе довгоочікуваний мир і єдність в кожну Українську сім’ю і родину, зміцнить нашу віру, наповнить наші серця духовною радістю, примножить любов, щоб у всій повноті ми змогли насолодитися радістю світлих Пасхальних днів.

Ми молимось і віримо, що Господь Бог Благословить наш Український народ і наша матір Україна стане сильною Європейською країною. Благословення Воскреслого Христа нехай буде з усіма Вами.

Воістину Христос Воскрес!

З архипастирським благословенням,

+ ЮРІЙ,

митрополит Української Православної Церкви в Канаді

+ АНТОНІЙ,

митрополит Української Православної Церкви США, Української Православної Церкви в діаспорі

+ ЄРЕМІЯ,

архиєпископ Української православної єпархії Бразилії

та Південної Америки

+ ДАНИЇЛ,

архиєпископ Української Православної Церкви США

+ ІЛАРІОН,

єпископ Української Православної Церкви в Канаді

+ АНДРІЙ,

єпископ Української Православної Церкви в Канаді