Пасхальне вітання

Святий Апостол Павло в своєму Посланні до Корінтян говорить: Звіщаю вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку ви прийняли, в якій і стоїте, якою й спасаєтесь. Бо я передав вам те, що найперше прийняв; що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням (пор. 1Кор 15,1-4).

На цьому полягає Євангелія – Блага Вість, Добра Новина, яку сьогодні святкуємо, Таємниця про нове життя, яку Бог відкриває перед нами.

«Воскресіння — це основа християнської віри і надії, - повчає папа Франциск. – Якщо б не було посилання на Рай і вічне життя, християнство зводилося б лише до морального вчення, до життєвої філософії. Суть християнської віри, натомість, походить з неба, вона об’явлена Богом та виходить за межі цього світу» (молитва Ангел Господній, 6 листопада 2016 р.).

Перебуваючи тут, на землі, ми живемо тимчасовими, минаючими справами, реаліями. Натомість у потойбіччі, після воскресіння, бачитимемо і переживатимемо все в інший, перемінений спосіб, по Божому. До цього покликана і призначена кожна людина, адже спасіння, воскресіння, принесене Ісусом Христом, є для кожного з нас.

Свідком страждань та воскресіння Ісуса була Пречиста Діва Марія – Вона стояла під хрестом, Вона бачила Його смерть. Але в Її страждаючому материнському серці завжди горів вогник надії. Незламна віра в Божу обітницю вчинила Її сильною. Просімо, щоб Пресвята Богородиця і нам допомогла споглядати з надією на будь-яку подію нашого життя, навіть найбільш негативну. Нехай Вона зміцнить нашу віру і підтримує зусилля людей доброї волі, спрямовані на те, щоб в нашій державі запанував мир і справедливість. Нехай життя перемагає смерть, милосердя перемагає гріх, а любов подолає ненависть.

Улюблені у Христі Брати і Сестри!

З нагоди Свята Воскресіння Господнього хочу скласти побажання благословенного, глибокого і радісного переживання Пасхальних Тайн.

Нехай Воскреслий Христос, силою свого страждання і своєї слави, зміцнить віру, укріпить надію, примножить любов та щедро обдарує благодаттю свого миру.

Христос воскрес!

Воістину воскрес!

+Мечислав МОКШИЦЬКИЙ,

архиєпископ митрополит Львівський Римсько-католицької Церкви,

голова Конференції Римо-католицьких єпископів в Україні