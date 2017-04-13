Паски своїми руками і зі світлими думками

При наближенні найбільшого празника року – свята Христового Воскресіння хороші господині завзято та дбайливо беруться за ретельне прибирання своїх осель, а також, безперечно, обдумують страви великоднього столу, які вони готуватимуть для родини й гостей. Головна страва цього дня, зрозуміло, – ПАСКА. Раніше газдині неодмінно пекли її самі, своїми руками, знаючи різні рецепти та вправляючись у майстерності спекти кращу, ніж в сусідки, сестри, подруги. Нині ж часто жінки воліють обрати простіший шлях -- купити уже готову випічку, особливо не переймаючись кулінарними клопотами. Втім традиція випікання пасок в домашніх умовах таки повертається.

І це, без перебільшення, будемо казати, стає модним, майже престижним, а якщо точніше – то показником, власне, хазяйновитості сучасної жінки. А отже розмаїті секрети процесу приготування обрядового здобного великоднього хліба, а також розуміння різних кондитерських нюансів цієї справи знати не зайвим буде фактично нікому з представниць прекрасної статі, і не лише їм, звісно. Ми вирішили трохи дослідити «пасхальну» тему, поспілкувавшись з людьми, що мають у цій справі неабиякий досвід, знаються професійно та можуть підказати господиням-початківцям й усім необізнаним поради, що і як краще робити, аби ваша паска теж вийшла смачною, запашною та апетитною.

Загалом, треба сказати, що нині є така річ як інтернет, і рецептів випікання паски в його просторах не злічити. Можна пошукати, як мовиться, «десять відмінностей» між ними і зупинитись на оптимальному для вас варіанті. Є менш і більш складні суто з технологічної точки зору рецепти. Є економніші (якщо брати до уваги фінансову складову питання) та більш затратні. З різними начинками, додатками та помадками. На колір і смак, як мовиться.

Проте, варто розуміти, що незмінними складниками класичної паски є борошно, яйця, молоко, дріжджі, олія, цукор, сіль, ванілін. Одним з найвідоміших переписів великодньої паски, про що знають досвідчені господині, є РЕЦЕПТ ДАРІЇ ЦВЕК, кулінарки з Івано-Франківська (1909-2004), книжками авторства якої користується більшість українок.



Ось він:

Інгредієнти: 750 г борошна, 1,5 склянки молока, 8 жовтків, 100 г дріжджів, 150 г вершкового масла , 150 г цукру, 0,5 л солі, ваніль, жменя родзинок, 50 г цукатів, 3 мигдальних горіха.

Спосіб приготування:

Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст. л. цукру. Коли опара почне бродити, влити її в ємність з просіяним борошном, посолити, додати розтерті з цукром жовтки, ванілін і вимісити тісто. В кінці вимішування додати розтоплений жир і вимішувати доти, доки тісто не вбере в себе все масло. Після чого додати родзинки, порізані цукати і тертий мигдаль, перемішати і поставити в тепле місце. Коли тісто підійде, заповнити змащені жиром форми на одну третину висоти. Обмазати яйцем і пекти в гарячій духовці (190-200 градусів) протягом години.

Спечені паски на наступний день наколоти в декількох місцях дерев’яною паличкою і скропити сиропом. Для приготування сиропу беруть 200 г цукру і заливають його 1,5 ст. л. води й соком половини лимону. На вогні розтопити цукор, додати пару крапель ромової есенції й цедру лимона. Ретельно розмішати. Після того, як паски просочаться сиропом, їх можна змастити помадкою.

Для приготування помадки потрібні 200 г цукру, 6 ст. л. води, 1 ч. л. вершкового масла, пів чайної ложки оцту, ромова есенція, сік половини лимона. Цукор залити гарячою водою, додати оцет і варити до запустіння, після чого зняти з вогню і розтерти, додавши вершкове масло. Коли маса почне біліти, влити лимонний сік і ромову есенцію.

А ритуал випікання великодньої паски Дарія Цвек описує так:

Жінки колись дотримувалися особливої традиції при замішуванні тіста. У той час не смів ніхто прийти до хати, бо тісто могло не вдатися. Господиня вдягала чисту сорочку й молилася, замішуючи тісто. Певною церемонією було й випікання пасок. Поки паска в печі, нікому не можна в хаті сісти, бо паска теж могла б «сісти».

Дуже важливо знати й таке. особливим різновидом пасок на великдень є СИРНІ ПАСКИ – спресовані у формі зрізаної піраміди, що має символізувати Голгоф у й Гріб Господній. Сирна паска – одна з найдавніших християнських великодніх страв і справжня прикраса святкового столу. Загалом це ніжний сир, змішаний з вершками, сметаною, цукром, медом, ваніллю, горіхами та цукатами у зазначеній формі.

На перший погляд, у приготуванні паски немає нічого складного, але це тільки на перший погляд. Адже без врахування окремих делікатних нюансів страва може вийти не такою смачною, як хотілося або взагалі не вийти. Безперечно. Слід звертати увагу на якість продуктів, з яких ми готуватимемо сирну паску, на послідовність їх змішування, на терміни обробки та температуру.

Ось кілька важливих моментів:

Для приготування сирної паски вам знадобиться спеціальна форма. Таку форму можна придбати у церковних лавках або нині уже є й у супермаркетах та на ринках. Традиційно пасочниці виготовляють з дерева, хоча тепер уже є й пластикові форми.

Сир варто перетерти через сито кілька разів.

Заздалегідь підготуйте всі прикраси й посипки, щоб вони знаходились у вас під рукою, коли паска буде готова.

Паску тримати в пасочниці під гнітом не менше 10-12 годин. Найкраще – добу.

Найпростіший спосіб приготування сирної паски:

Протерти 1 кг сиру через сито. 100 г вершкового масла розтерти з 150 г цукру чи цукрової пудри. Змішати сир і солодке масло, додати 120 г густої сметани, ретельно вимішати і залишити у холодильнику на 1 годину. Потім додати горіхи, цукати, родзинки та інші складними за вашим смаком і викласти масу у пасочницю, в якій вона має пробути тривалий час до набування необхідної форми.

ПАСКА ЄВРОПЕЙСЬКА З РОДЗИНКАМИ

Інгредієнти: 100 г дріжджів, 3 жовтки, 0, 5 л молока, 300 г цукру, 150 г масла, 1 яйце, 1 кг борошна, 1 пачка порошку для випічки, родзинки, ваніль.

Спосіб приготування: Розчинити дріжджі в теплому молоці. Додати трохи цукру і трохи борошна. Замісити і поставити, щоб добре підійшло. Жовтки і яйце розтерти з цукром і масло, додати ваніль. Коли підійде тісто, з’єднати з розтертими жовтками й цукром. Добре вимісити. Додати розпарені родзинки. Ще раз добре вимісити. Форми змастити олією. Викладати на 1/3 форми. Верх змастити жовтком і пекти до години часу.

На замітку!

Пасок печуть декілька різних розмірів – для кожного члена родини. І обов’язково одну велику – для всіх.

Паску місять і вкладають до духовки зі світлими та чистими думками, гарним настроєм та неодмінно з молитвою.

Бажано, щоб при замішуванні паски, на кухні панували тиша й спокій.

Доторкніться до краєчка свого вуха. Таким за структурою, м’яким й ніжним має бути замішане тісто.

Дуже важливий момент: тісто для паски боїться протягів.

Традиційно паски печуть у Страсну п’ятницю.

Є ще й такий ритуал. Коли після замішування тісто ставлять «підростати», зверху накривають його рушником та кладуть у формі хреста освячену напередодні вербу.

Форми для пасок заповнюють на 1/3 ємкості, а до духовки кладуть, коли воно підросте до 2/3 ємкості.

Родзинки обкачують у борошні, щоб вони рівномірно розподілялись по тісті.

Верх паски прикрашають різними оздобами з тіста: буквами «ХВ» — початковим літерами великоднього привітання «Христос воскрес!», хрестом – символом терпіння, колосками – символом урожаю.

Вдала паска – цілий рік буде вдалим.

Наталія КИСІЛЬ