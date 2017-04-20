Великоднє послання

+Вафоломія, Милістю Божою Архиєпископа Константинопольського, Нового Рима і Вселенського Патріарха всій повноті Церкви

Благодать, мир та милість від Христа, що воскрес у славі

Возлюблені у Господі боголюбиві браття та чада у Воскреслому Господі,

“У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь: Я переміг світ” (Ін. 16:33), стверджує Господь, що Сам переміг смертю смерть поколінь людей. Христос воскрес ! – виголошуємо до всіх ближніх і далеких від цієї Святої кошари, що переживає Хреста і печалі в світі, але і з двору Воскресіння, з цього куточку землі, з града Константина, звідки заявляють, що “життя управляє”, розчиняючи всіх видів розпаду і смерті.

Господь часто попереджав Своїх учнів, під час Його тілесного перебування на землі, про їхні страждання із-за Його хресну жертву на Страшній Голгофі, і також у зв'язку з їхньої діяльності і їхньої місії в цьому світі, та не тільки їх самих, але й всіх, що вірують у Христа. З характеристичною деталь: “ви будете плакати і ридати, а світ зрадіє; ви печальні будете, та печаль ваша за радість буде… так і ви маєте печаль нині; але Я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше” (Ін. 16:20-22).

Цю неземну радість воскресіння вперше відчули жінки мироносиці, що рано вранці прийшли до Його живоносного гробу, від одного лиш слова Господнього: “Радуйтеся!” (Мт. 28:9). Переживаючи цю ж саму радість воскресіння, Матір Церква Константинополя проголошує сьогодні велемовно : “Цей день, його ж створив Господь, радіймо й веселімось в нім!” (Пс. 117:24). Останній ворог – смерть, печаль, проблеми, погіршення, скорботи, жалоби – позбавлені та знищені переможцем, Боголюдиною Христом.

Ми живемо, проте, в світі, в якому через засоби комунікації передають безперервно неприємну інформацію про терористичні атаки, про війни, про руйнування природних явищ, про проблеми із-за релігійного фанатизму, про голод, про проблеми біженців, про невиліковні хвороби, про бідність, про психологічне пригнічення, про відсутність безпеки та про інші супутні небажані ситуації.

В присутності цього щоденного “хреста”, якого люди несуть з “голосінням”, приходить наша Мати, Свята Православна Церква, щоб нам сповістити, що потрібно нам бути радісними, тому що наш начальник Христос є переможцем, є носієм радості, що просвічує все.

Наша радість лежить в упевненості в перемозі Христа. У нас є абсолютна впевненість в тому, що Благий є переможцем, тому що Христос прийшов у світ, “і вийшов Він щоб перемогти” (див. Одкров. 6:2). Світ, в якому ми будемо жити вічно є Христос – світло, істина, життя, радість, мир.

Мати, Свята Велика Христова Церква, не дивлячись на щоденних хрестів і негараздів, живе виключно подією радості. Тому вона переживає Царство Боже в цьому житті і починаючи від цього життя. З цього святого центра Православ’я, з лона мученицького Фанара, проголошуємо “в цій світлоносній ночі”, що наслідок і кінець хреста і печалі, та заспокоєння кожної людської болі і кожного важкого випробування, є Господнє твердження: “Не залишу вас сиротами” (Ін. 14:18-19). “Ось Я з вами по всі дні, до кінця віку” (Мт. 28:20). Це послання повинні почути всі; повинна почути його сучасна людина і відректися від себе щоб побачити Христа, що об’єднується з нею. Так, щоб побачила Його поруч з нею. І побачить вона Його тільки якщо почує і втілиіть слово Його в своїм житті.

Це послання перемоги життя над смертю, перемоги світла тихого пасхальної лампади над темрявою нестійкості і розрішення прикрощів та проблем через невечірнього Світла Воскресіння, благовіствує Вселенський Патріархат всьому світу і запрошує всіх людей, щоб його втілити в житті. Закликає їх встати з вірою і надією перед воскреслим Христом, перед таємницею життя; закликає їх вірити Тому, що володіє кермом всього творіння – Воскреслому Господу, Господа радості і веселощів.

Христос воскрес, браття і чада! Ця благодать і безмежна милість Господа нашого, що володіє життям і панує над смертю нехай буде з усіма Вами.

+ Варфоломій Константинопольський,

Палкий молитвенник перед Богом за всіх вас

Фанар, Свята Пасха 2017р.