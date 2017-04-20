Папа Франциск: Нехай же Добрий Пастир допоможе Україні віднайти згоду

«Нехай же Добрий Пастир допоможе Україні, ще досі пригнобленій кривавим конфліктом, віднайти згоду та супроводжує ініціативи, спрямовані на полегшення горя тих, які страждають від його наслідків», – це одне з побажань, які злинули з уст Святішого Отця Франциска в неділю Пасхи 16 квітня 2017 р., коли він виголошував з лоджії ватиканської базиліки Святого Петра великоднє послання «Urbi et Orbi».

Перед тим Глава Католицької Церкви очолив на площі Святого Петра Святу Месу. Святу Євангелію було прочитано латинською та грецькою мовою. З нагоди того, що цього року Захід і Схід святкують Великдень разом, було заспівано по-церковнослов’янському Стихири Пасхи з літургії візантійської традиції.

«Сьогодні Церква повторює, співає, взиває: “Ісус воскрес!”. Щось нечуване: святі Петро, Іван та жінки пішли до гробу, але той – порожній, а Його не було. Вони прийшли із серцем, замкненим смутком, пов’язаним із почуттям поразки: їхній Учитель, Якого вони дуже любили, був засуджений і помер. А від смерті не існує вороття. Це поразка. Дорога до гробу – це дорога поразки. Але ангел каже їм: “Його нема тут. Він воскрес!” – це перше звіщення. Пізніше розгубленість, замкнене серце, появи… Але всі вони замкнені цілий день у горниці, зі страху, аби з ними не трапилося те, що з Ісусом», – сказав Папа під час проповіді, додаючи: «Церква не перестає повторювати перед обличчям наших поразок, перед нашими замкненими і боязкими серцями: Зупинися! Господь воскрес!».

У цьому контексті проповідник запитував: якщо Господь воскрес, то чому у світі діється стільки нещасть? Хвороби, торгівля людьми, війни, знищення, каліцтва, ненависть і помста. Де ж той Господь?! Святіший Отець розповів, що напередодні зателефонував до важкохворого юнака і, щоб підбадьорити його, сказав: «Не існує пояснень того, що діється з тобою. Споглядай на Ісуса на хресті: Бог допустив це зі Своїм Сином, й не існує іншого пояснення». А той відповів: «Так, але Він запитував Сина, і Син сказав “так”. Мене ж не запитували, чи я цього хочу…».

Як зауважив Папа, це дуже зворушливо, адже нас ніхто не запитує, чи ми задоволені тим, що діється у світі, чи ми готові нести цей хрест. І віра занепадає… Однак, сьогодні Церква взиває: «Зупинися! Ісус воскрес!». «І це не якась фантазія, – додав він. – Христове Воскресіння – це не тільки свято, прикрашене квітами. Так, це гарно, але воно означає щось більшого: це таємниця відкиненого будівничими каменя, який стає наріжним каменем фундаменту нашого існування».

За словами Святішого Отця, серед сьогоднішньої «культури» непотребу, де все, що вважається непотрібним, викидається, немов би одноразове, отой відкинений камінь стає джерелом життя. «І також ми, камінчики, розсипані по землі, на цій землі болю, трагедій, серед безлічі нещасть з вірою у Воскреслого Христа набуваємо сенсу. Сенс, який полягає у здатності заглянути за межі, сказати: “Дивись, перед тобою не стіна, але – горизонт. Там – життя, радість, отой неоднозначний хрест. Поглянь вперед, не замикайся. Ти, камінчик, маєш сенс у житті, тому що ти є камінчиком біля того каменю, який відкинула злоба гріха”. Тож, що Церква каже сьогодні перед обличчям багатьох трагедій? Лише оце: відкинений камінь не є відкиненим», – вів далі Папа, зазначивши:

«Камінчики, які вірують та єднаються з цим каменем, не відкинені, вони мають сенс і саме з такими почуттями Церква повторює з глибини свого серця: Христос воскрес!».

Проїхавши після Святої Меси між секторами на площі Святого Петра, вітаючи прибулих паломників, Наступник святого Петра піднявся до лоджії базиліки, звідки виголосив великоднє послання, зосереджене на постаті Воскреслого Доброго Пастиря, Який задля Свого стада вийшов назустріч смерті, і не втомлюється нас шукати крізь віки.

«Дорогі брати й сестри, цього року ми, як християни всіх конфесій, разом святкуємо Пасху. Таким чином, у кожній частині землі знову одноголосно підноситься найпрекрасніше звіщення: “Господь воістину воскрес, як і прорік!”. Нехай же Він, що переміг пітьму гріха й смерті, дарує мир нашим дням», – побажав Святіший Отець, після чого уділив урочисте благословення.

Далі Папа звернувся до присутніх та всіх людей доброї волі із великодніми побажаннями:

«Дорогі брати й сестри, бажаю благодатної Пасхи вам усім, що прибули сюди з Італії та інших країн, як також тих, які єднаються з нами за допомогою різних засобів комунікації. Нехай же пасхальне звіщення про Воскреслого Христа зможе наново оживити надії ваших родин і спільнот, зокрема, нових поколінь – майбутнього Церкви та людства».

Подякувавши жертводавцям і тим, що подбали про квіти, які прикрасили площу Святого Петра, Папа додав: «Бажаю, щоб ви змогли щодня відчувати присутність Воскреслого Господа та розділяти з іншими радість та надію, які Він нам дарує. І прошу вас, не забувайте молитися за мене».