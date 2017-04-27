Отакої! Митрополит Онуфрій завітав у монастир, де планують оголосити анафему Вселенському Патріарху

Глава УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій прибув на Буковину, де 23 квітня здійснив Літургію в Свято-Вознесенському Банченському чоловічому монастирі Чернівецько-Буковинської єпархії. Саме в цьому монастирі на червень-липень 2017 року заплановано "всеправославний собор" з анафемою на Патріарха Варфоломія та інших екуменістів, глобалістів і т.п. церковних діячів.

Главі УПЦ в монастирі співслужили митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (Єгоренко) – керуючий єпархією; намісник обителі єпископ Банченський Лонгин (Жар) – один з духівників міжнародної антисоборной коаліції; а також єпископ Шепетівський і Славутський Євсевій (Дудка), єпископ Хотинський Веніамін (Межинський), духовенство монастиря.

Офіційний сайт УПЦ скупо повідомляє про зміст візиту митрополита Онуфрія. Говориться про здійснння молитви про мир в Україні, привітання духовенства і віруючих зі святом Пасхи, про відвідування після богослужіння дитячих будинків, які діють при Банченському обителі.

Разом з тим не повідомляється, чи обговорював митрополит Онуфрій з єпископом Лонгіним питання, пов'язані з проведенням так би мовити "всеправославного собору" з анафемами на єрархів-екуменістів.

Нагадаємо, 4 квітня 2017 року міжнародна антисоборна коаліція провела в Греції "Салоникський міжправославний Синаксис", що зібрав противників екуменізму і глобалізму, про що стало відомо з повідомлень сайтів "Москва — Третий Рим" и "Одигитрия: Православие или смерть", які надають інформаційну підтримку подібних заходів.

Синаксис закликав грецьке духовенство припинити поминання Вселенського (Константинопольського) Патріарха, зазначивши: "Ми перериваємо спілкування з Патріархом Константинопольським Варфоломієм як головним натхненником Собору, представником і проповідником всеєресі екуменізму і з усіма єпископами, які вважають Критський Собор православним".

Більш того, учасники Синаксису запланували провести в червні-липні 2017 року в Банченському монастирі УПЦ (МП) всеправославний антиекуменічні собор, на якому хочуть анафематствувати Константинопольського Патріарха Варфоломія і його однодумців.