Папа Франциск прийняв Трампа у Ватикані

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Published 26/05/2017 04:27:00 | 1 times read
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Президент США Дональд Трамп 24 травня зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском.
Понтифік прийняв президента США на розширеній аудієнції, що тривала близько 30-ти хвилин.
Після аудієнції Трамп проведе переговори з президентом Італії Серджіо Маттареллою і прем’єр-міністром Паоло Джентілоні.
У Рим Трамп прилетів з Ізраїлю, де закликав сторони конфлікту на Близькому Сході досягти компромісу заради миру.
З Італії американський президент попрямує до Брюсселя для переговорів із керівниками Європейського союзу і НАТО.
Потім він знову повернеться в Італію, де 25 травня візьме участь у саміті «Групи семи» на Сицилії.

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