Папа Франциск прийняв Трампа у Ватикані

Президент США Дональд Трамп 24 травня зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском.

Понтифік прийняв президента США на розширеній аудієнції, що тривала близько 30-ти хвилин.

Після аудієнції Трамп проведе переговори з президентом Італії Серджіо Маттареллою і прем’єр-міністром Паоло Джентілоні.

У Рим Трамп прилетів з Ізраїлю, де закликав сторони конфлікту на Близькому Сході досягти компромісу заради миру.

З Італії американський президент попрямує до Брюсселя для переговорів із керівниками Європейського союзу і НАТО.

Потім він знову повернеться в Італію, де 25 травня візьме участь у саміті «Групи семи» на Сицилії.