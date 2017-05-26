У Німеччині розпочав свою роботу Постійний Синод УГКЦ

23 травня у м. Фрайзінгу (Німеччина) розпочав свою чергову сесію Постійний Синод Української Греко-Католицької Церкви. У перший день синодальних нарад відбулася зустріч синодальних отців з кардиналом Райнгардом Марксом, Архиєпископом Мюнхена і Фрайзінга, Головою Німецької Єпископської Конференції.

На прохання кардинала Маркса, Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, розказав про актуальний стан розвитку Церкви в Україні і на поселеннях, як рівно ж представив актуальне суспільно-політичне становище в Україні, спричинене агресією Росії проти України, яка досі триває. Блаженніший Святослав висловив щиру подяку Голові Єпископської Конференції Німеччини, а в його особі – усім католикам цієї країни за багатолітню підтримку душпастирських ініціатив УГКЦ, підкресливши, що «без цієї вірної та великодушної допомоги важко було б запевнити динамічний розвиток Церкви в Україні після десятиліть переслідувань з боку тоталітарного комуністичного режиму».

Окремо Глава УГКЦ подякував німецькому єпископату за поширення в західному світі правди про новітні події, пов’язані з військовою агресією проти Української Держави. У цьому контексті сторони обговорили перебіг гуманітарної акції «Папа для України», до якої німецький єпископат долучився окремою пожертвою в розмірі 500 тисяч євро.

Іншою темою розмови стало питання душпастирської опіки над емігрантами з України, зокрема тими, що перебувають на території Німеччини. Кардинал Маркс розповів про конфесійне розмаїття в Німеччині, спричинене чисельною міграцією не лише з України, а й з країн Близького Сходу, що стало душпастирським викликом для Католицької Церкви Німеччини.

Окрім цього, в ході зустрічі обговорювалося питання соціального служіння УГКЦ та налагодження співпраці між УГКЦ та Комісією Єпископських Конференцій Європейської Спільноти (СОМЕСЕ), яку на сьогодні очолює кардинал Райнгард Маркс.

На закінчення зустрічі Глава УГКЦ подарував кардиналові Марксові ікону Фатімської Богородиці, а господар подарував владикам Постійного Синоду пам’ятну медаль на честь блаженного отця Руперта Маєра (1876-1945), німецького єзуїта, учасника антинацистського руху опору, якого папа Іван Павло ІІ у 1987 році проголосив блаженним.

Того ж дня члени Постійного Синоду зустрілися з Апостольським екзархом для українців в Німеччині і країнах Скандинавії владикою Петром (Криком) та обговорили окремі питання душпастирської опіки наших вірних в екзархаті.

Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ