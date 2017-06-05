Папа Франциск: «Не перестаю молитися за мир для дорогої української землі»

«Українські прочани, — Христос Воскрес! — які брали участь у Міжнародному Військовому паломництві до Люрду. Не перестаю випрошувати в Господа миру для дорогої української землі», — ці слова сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції, що відбулася сьогодні, 24 травня, на площі Святого Петра у Ватикані.

Як ми вже повідомляли, з 19 до 21 травня 2017 року в Марійському відпустовому центрі Люрді у Франції відбувалося вже 59-те з черги Міжнародне Військове паломництво. Цьогорічна його тема була: «Даруй нам мир».

Цього року до Люрду, під проводом владики Михаїла Колтуна — керівника Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових стуктур України вирушили представники Міністерства оборони України та Генерального штабу, учасники АТО, офіцери, солдати Збройних Сил України та Національної гвардії України, курсанти Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного та Академії державної Прикордонної служби України, військові капелани, родини військовослужбовців. У паломництві брали участь також і військовослужбовці, які отримали бойові поранення під час виконання завдань в районі АТО.

До Люрду українські військові взяли з собою фотовиставку, яка презентує фотографії поранених на Сході військових.

Цього року у 59-му Міжнародному Військовому паломництві брали участь представники з понад 40 країн-учасників, близько 12 тисяч паломників, з них 1500 — з Хорватії, 800 — з Німеччини, 180 — з Польщі та 130 — з України.

Від 1996 року регулярну участь в цих прощах також бере українська делегація, а після його завершення члени паломництва відвідують Рим і Ватикан. В програмі цих відвідин завжди передбачена участь в загальній аудієнції. В аудієнції зі святішим отцем папою Франциском взяли участь і військовослужбовці з України, учасники 59 Міжнародного Військового паломництва до Люрду (Франція). Воїни подарували папі Франциску український прапор.