Неділя з Папою: молитва за жертви терактів і за добру комунікацію

«Бажаю знову висловити свою близькість дорогому братові Папі Тавадрасу ІІ та всьому Єгипетському народові, що два дні тому зазнав чергового акту жорстокого насильства. Жертви, між якими також і діти – це віруючі, що їхали молитися до санктуарію та були вбиті після того, як відмовилися зректися своєї християнської віри. Нехай же Господь упокоїть в Своєму мирі цих відважних свідків, цих мучеників, та наверне серця терористів».

Після проказування молитви «Царице Неба» в неділю, 28 травня 2017 р., Папа Франциск скерував свою та слухачів думку до постраждалих від чергових терактів, які минулого тижня відібрали невинні життя, не щадячи навіть дітей. «Молімося також за жертви жахливого понеділкового теракту в Манчестері, де були жорстоко перервані чимало молодих життів», – додав він, промовляючи до прочан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, запевняючи свою близькість «родичам і всім тим, хто оплакує їхню смерть».

У контексті Всесвітнього Дня суспільних комунікацій, що відзначається в неділю перед П’ятидесятницею, Глава Католицької Церкви закликав молитися за те, щоб «комунікація у кожній своїй формі, була дійсно конструктивною на служінні істині, відкидаючи упередження, щоб вона поширювала надію та довір’я в наш час».

Вітаючи різні групи паломників, які прибули на проказування недільної молитви зі Святішим Отцем, він з окремими словами заохочення звернувся до представників волонтерських організації, які пропагують донорство органів.

Роздумуючи у своєму повчанні, виголошеному перед проказуванням Богородичної молитви, над подією Ісусового Вознесіння на небо, Папа підсумував його закликом, «споглядаючи на небо, куди вознісся Христос та сидить по правиці Отця», скріпити «наші кроки на землі, щоб і надалі з ентузіазмом та відвагою звершувати наш шлях, нашу місію свідчити Євангеліє та жити ним у кожному середовищі». Але не забуваючи про те, що це залежить не від наших сил, але від відкритості на дар Святого Духа.