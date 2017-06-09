Блаженнішого Любомира Гузара поховали у крипті Патріаршого собору УГКЦ

Блаженнішого Любомира Гузара поховали у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового (УГКЦ), що на Лівому березі Києва у понеділок.

Труну з Блаженнішим Любомиром виносили з храму під оплески вірян.

Процесія під проводом глави УГКЦ Святослава Шевчука пройшла до окремого входу в спеціальне підвальне приміщення храму для поховань (крипт), куди й занесли труну з Любомиром Гузаром.

Під час заупокійної літургії храм був заповнений вірянами, а також священнослужителями УГКЦ з різних областей України та з-за кордону. Загалом на церемонію поховання приїхало 600 священослужителів.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив у проповіді на похованні, що Блаженніший Любомир Гузар був патріархом, якого можна назвати Кобзарем наших днів, а не церковним чиновником чи церковним олігархом.

"Він був нашим патріархом. Але, знаєте, сьогодні є різні патріархи. Хтось уподібнюється до державного чиновника, хтось до вірнопідданого служаки, хтось до олігарха. А Дух Святий уподібнив нашого блаженнішого до дивного і химерного Перебенді, Кобзаря наших днів. І тому ми вже відчуваємо, що "його пісня, його дума не вмре, не загине", вона вже його пережила, вже стала історією", - сказав Святослав Шевчук.

Зацитувавши вірша Тараса Шевченка «Перебендя», предстоятель УГКЦ зазначив, що краще оспівати Кобзаря нової незалежної України неможливо.

У заупокійній літургії взяв участь особистий посланець Папи Римського Архієпископ, Секретар Конгрегації Східних Католицьких Церков Циріл (Василь). Він зачитав лист від Папи Римського Франциска з співчуттями та добрими словами про Гузара.

Також для вірян зачитали листа від Львівського митрополита Римо-католицької церкви архієпископа Мечислава Мокшицького.

Також участь у церемонії поховання взяли народні депутати, мер Львова Андрій Садовий. А на подвір'ї біля собору віряни стежили за похороном з трансляції на спеціально встановленому екрані.

Нагадаємо, багаторічний предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя внаслідок важкої хвороби.

Наступного дня для прощання труну з тілом кардинала перевезли до Львова, де він народився. До собору Святого Юра, де проходила церемонія, прийшли тисячі вірян.

Назад до Києва траурний кортеж із тілом блаженнійшого Любомира повернувся 3 червня.

4 червня Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко попрощався із колишнім предстоятелем УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром. Церемонія прощання із Блаженнішим Любомиром відбулась в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

Президентське подружжя вшанувало пам’ ять Блаженнішого хвилиною мовчання та уклонилося біля його труни. Глава держави також висловив співчуття близьким кардинала.

Після церемонії прощання Президент звернув увагу на те, що до Кафедрального собору прийшла велика кількість людей - щоб попрощатися з видатним українцем, унікальною особистістю, великим християнином. «Для кожного він знаходив абсолютно унікальні слова. Багатогодинні розмови і зустрічі з ним заряджали, незважаючи нібито на зовнішню неміч, твердим оптимізмом. Він є справжнім нащадком Андрія Шептицького, Йосипа Сліпого і відігравав надзвичайно важливу роль не лише для Української греко-католицької церкви, не тільки для всієї нашої держави, а й для всього світового українства», - наголосив Петро Порошенко.

На переконання Глави держави, саме Блаженіший Любомир об’єднував Україну, забезпечував її соборність словом, думкою та молитвою.

«Його слово насправді відігравало надзвичайно важливу роль і в захисті української волі, української свободи, територіальної цілісності і нашого українського суверенітету», - зазначив Президент.

«Я твердо вірю, що зараз, коли він відійшов до Господа, його молитва за Україну, за український народ, за наше майбутнє буде ще сильнішою. Вічна пам’ять і земля пухом Блаженніший Любомир», - додав Петро Порошенко.

26 січня 2001 року Любомир Гузар був обраний головою УГКЦ і мешкав у митрополичих палатах у Львові.

У 2005 році він переніс резиденцію голови церкви зі Львова до Києва. У 2009 році, через погіршення стану здоров’я, він попросив у Папи Римського про зречення від престолу. У 2011 Папа Бенедикт XVI задовольнив прохання. Пізніше Любомир Гузар передав керування церквою Святославові Шевчуку.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ