Петрівський піст

Петрів піст, який іще носить назву Апостольського посту, або Петрівки, починається через сім днів після світлого свята Трійці. Це період приготування православних вірян до свята апостолів Петра і Павла.

Як відомо, початок Петрівки залежить від Великодня, а кінець завжди припадає на свято Петра (12 липня), через це коливається і її тривалість: від шести тижнів до одного. У 2017 році Петрівка триватиме з 12 червня по 11 липня.

Порівняно з Великим постом, на Петрівку більше послаблень. Тому Петрів піст не є суворим, як, скажімо, Великий чи Різдвяний. До того ж він завжди влітку, тож різноманітні фрукти, овочі та ягоди дають можливість урізноманітнити пісний стіл.

Церква теж у цей час майже не встановлює суворих обмежень щодо їжі. Деякі правила, безумовно, є. Вони мають здебільшого рекомендаційний характер: по понеділках, середах і п’ятницях піст є суворим, тому не можна пити вино, вживати рибні страви та приправляти їжу олією, а після вечірні можна їсти тільки «сухі» страви; по суботах і неділях дозволено їсти рибу; по четвергах і вівторках можна вживати в їжу страви з риби, морепродуктів, грибів і каші, приправлені олією.

Із Петрівкою пов’язаний цикл обрядових пісень, які називаються петрівочки. Згідно з традицією, дівчата в перший день Петрівки пускають на воду клечальні вінки.