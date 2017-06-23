Монастир на Ясній горі в Гошеві зібрав митців на фестиваль карильонного мистецтва

Третій рік поспіль монастир на Ясній горі в Гошеві збирає гостей на неординарне дійство – фестиваль карильонного мистецтва. Для України він унікальний і відбувається лише тут, адже карильон – музичний інструмент не звичний для нас і є лише в Гошівському монастирі отців василіан УГКЦ.

Ідея фестивалю свого часу виникла у колишнього ігумена монастиря, а зараз пароха у Гошеві, отця Даміана Кастрана після того, як він побував в бельгійському місті Мехелін і почув карильон – інструмент, який складається з багатьох дзвонів. Далі отець Даміан звернувся до майстрів з Голландії для того, щоб виготовити інструмент для гошівського монастиря. Голландці виготовили перший великий дзвін, вагою 2 тонни 300 кг, на честь Матері Божої Гошівської. Далі відливали менші дзвони. Зараз їх 54 (від найбільшого до найменшого.) А інструмент збирали майстри-інженери з Києва.

«До виготовлення гошівського карильона долучилася громада. Саме тому маємо інструмент – розповів отець Даміан. – Отже проводимо фестиваль уже втретє. Бачимо, що цьогоріч його відвідало чимало професійних музикантів-педагогів. І недільний фестивальний день присвячений учням музичних шкіл, які демонструють свою виконавську майстерність. Бо маючи свій інструмент в Гошеві, ми уже започаткували у чотирьох музичних школах Долини, Калуша, Коломиї та Івано-Франківська клас карильона».

На цьогорічному фестивалі в Гошеві до уваги гостей було виконання музичних творів на двох карильонах – стаціонарному, який є в монастирі, і пересувному, який привезли з Києва майстри-карильоністи, які виготовляли гошівський.

«Карильонні дзвони мають свою специфіку, - пояснює майстер Сергій Ботвінко з Києва. – Це традиційний механічний карильон, який зручний для музикантів. Виготовили його нещодавно і тепер маємо змогу возити по різних фестивалях не лише в Україні. Мені подобається цей інструмент. Я інженер-механік за освітою і свого часу зацікавився його виготовленням, отже, зробив стаціонарний та пересувний. До речі, словосполучення «малиновий дзвін» має безпосереднє відношення до карильона, а не до ягоди. Бо згідно з французькою вимовою, а вона одна з мов Бельгії, місто Мехелін звучить як Малін».

«На фестиваль приїхала вже не вперше, бо люблю це мистецтво, займаюся ним понад 10 років, – ділиться карильоністка Ірина Рябчун з Києва. – Карильон – абсолютно унікальний інструмент, який не належить жодній групі інструментів. У ньому є і від ударних, органу, звучання хору. Тому він потребує свого репертуару і певної техніки виконання, якої найкраще навчають в бельгійському Мехеліні. Там я закінчую школу. Загалом у мене найвища музична освіта піаністки. Сподіваюсь, першою з України отримати диплом карильоніста. Хоча вже маю учнів у музичних школах Прикарпаття, тому сподіваюсь на те, що вони продовжать традицію карильонного мистецтва». На фестиваль Ірина Рябчун привезла свої твори – «Сон Ярославни», присвячений Анні Київській та прелюдію «Постріл», присвячену Василю Сліпаку – великому артисту, який загинув рік тому в АТО. «Мені свого часу пощастило йому акомпонувати», – розповідає пані Ірина.

Ще одна карильоністка виконала цікаві музичні твори на фестивалі в Гошеві – Анна Кашприцька з польського міста Гданська. Це була класика Шопена і Шимановського. «Я не вперше на фестивалі і приїжджаю сюди з задоволенням, – каже Анна. – В Польщі теж немає багато карильонів, тому це мистецтво потребує популяризації. А ваш фестиваль дуже гарний і цікавий для мене».

До Гошева послухати гарну музику приїхало чимало гостей, і не лише з Прикарпаття.

«Я відпочиваю на Прикарпатті, дізналась про фестиваль і приїхала сюди вперше, – ділиться пані Клавдія з Кропивницького. – Тут все гарно і по-новому для мене».

«Мені розповіли про фестиваль друзі, – додає Юліана з Івано-Франківська. – Я люблю бувати у святих місцях і такий фестиваль – це теж чудово. Тут я почула щось нове для себе. Мені дуже сподобалося».

Учасники Фестивалю запевнили, що радо братимуть участь і в майбутніх фестивалях карильонного мистецтва, які для Гошівського монастиря отців василіан вже стають традиційними.

Наталя ПАЛІЙ,

Івано-Франківська область

