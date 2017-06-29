Папа привітав василіянських паломників на площі Святого Петра

«Вітаю василіянських монахів святого Йосафата, які відзначають 400-річчя заснування», – цими словами Папа Франциск привітав делегацію Василіянського Чину святого Йосафата, що брала у загальній аудієнції, яка у середу, 28 червня 2017 р., відбувалася на площі Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

У зустрічі зі Святішим Отцем, під проводом Протоархимандрита о. Ґенезія Віомара, ЧСВВ, взяли участь отці і брати з Головного Осідку Чину в Римі, а також паломники з різних провінцій, які прибули до Вічного Міста на святкування 150-річчя канонізації святого священомученика Йосафата, що відбувалися 24 і 25 червня під проводом Блаженнішого Святослава, Глави та Отця УГКЦ, в базиліках Святої Софії та Святого Петра.

Пригадаємо, що Василіянський Чин святого Йосафата протягом цього року 2017 року відзначає ювілейний рік 400-річчя свого заснування, яким увінчалася реформа монашества у Київській митрополії, що відновила єдність з Римською Апостольською Столицею. Одним із подвижників відновлення чернечого життя в тогочасній Церкві був святий Йосафат Кунчевич, мученик за єдність християн, якого 29 червня 1867 року блаженний Папа Пій ІХ проголосив святим Католицької Церкви.