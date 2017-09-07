Пам’ять праведного з похвалами

11 вересня (29 серпня за ст. ст.) —церква встановила празник і суворий піст на честь Усікновення глави святого Іоанна Хрестителя. Цього дня під час богослужіння згадується про життєвий шлях Предтечі після того, як він охрестив Сина Божого.

Перш ніж прийняти мученицьку смерть, пророк потрапив до темниці за те, що викривав безчестя царя Ірода. Володар перебував у законному шлюбі, але жив із братовою дружиною Іродіадою. На свій день народження цар улаштував бенкет. Іродіадина дочка Саломея виконала перед сп’янілими гостями пристрасний танець. Ірод, сам уже нетверезий, пообіцяв їй за це все, що вона захоче. І ось, за намовлянням матері, дівчина попросила голову Іоанна Хрестителя на тарелі. Цар боявся Господнього гніву, але ще більше не хотів видатися боягузом перед оточенням. Тому наказав виконати страшну забаганку. Найбільше цьому зраділа Іродіада. Вона закопала чесну главу, котра, за переказами, навіть відсіченою викривала гріхи Ірода, в нечистому місці. Проте всі причетні до жорстокої страти незабаром і самі загинули в муках.

Голову пророка було перепоховано на Єлеонській горі. Відтоді святиню не раз то знаходили, то переховували від іновірців, переносили з міста до міста, аж доки встановили в придворній церкві Константинополя. Сталося це між 867 і 877 рр. за патріарха Ігнатія, котрий уславився перемогою над іконоборцями.

В день Усікновення моляться про те, щоб християни каялись у гріхах і єднались у протистоянні ідолопоклонству, беззаконню, розпусті, нетерпимості та ворожнечі, несправедливості й неправді.

Піст цього дня має застерігати від страшних наслідків нестриманості, з якої почалися всі безумства Іродової сім’ї. Також він є нагадуванням про праведне життя самого Предтечі в пустелі, де бракувало не лише їжі, а й води. У деяких місцевостях України празник так і називали: Іван Пісний.

На Усікновення (або ж Головосіки) здавна кожен намагався відстояти службу в церкві. Ті, хто потерпав від головного болю, просили допомоги у зціленні. Після літургії цього дня твориться панахида за воїнами, які загинули в бою.

В народі поширилося багато застережень щодо поведінки на празник. Заборонялося співати й танцювати. Замість роботи по господарству годилося збирати лікарські рослини (перш за все звіробій) на зиму. Доходило й до невиправданих з погляду служителів церкви забобонів. Так, побутувало уявлення, що цього дня не можна брати в руки гострі речі, різати щось кругле, братися за голову, стригтися й голитись, їсти з тарілок, варити червоний (схожий на кров) борщ тощо.

Цей день вважається кінцем літа і початком зими: «Іван Пісний настав, літо красне забрав». Тож господарі намагаються працювати так, аби на Головосіки «були повні засіки».