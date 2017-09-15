Створено Чернівецьку єпархію УГКЦ та призначено першого єпарха

У вівторок, 12 вересня 2017 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск дав згоду на рішення Синоду Єпископів УГКЦ про створення Чернівецької єпархії, з осідком у Чернівцях, виокремивши її територію з дотеперішньої Коломийсько-Чернівецької єпархії та приєднавши її до складу Івано-Фраківської митрополії. Нова єпархія об’єднає громади УГКЦ в Чернівецьцій області.

Синод єпископів УГКЦ обрав першим єпархом владику Йосафата Мощича, МЗСА, дотеперішнього єпископа-помічника Івано-Франківської архиєпархії.

Спроби створення офіційних структур УГКЦ на Буковині сягають кінця XVIII сторіччя, а перший храм було посвячено 1821 року. Греко-католики Буковини спочатку підпорядковувалися Львівському архиєпископові, а після створення Станіславівської єпархії в 1885 році – Станіславівському єпископові. З приходом комуністичної влади громада була змушена діяти в підпіллі.

Після відродження Церкви, 1993 року було створено Коломийсько-Чернівецьку єпархію, виокремивши її територію з Івано-Франківської єпархії, а храм Успіння Пресвятої Богородиці у Чернівцях став співкатедральним. В 2006 році було створено Буковинський вікаріат. Коли ж 2011 року було створено Івано-Франківську митрополію, то Коломийсько-Чернівецька єпархія увійшла до її складу.

Владика Йосафат, якому 16 вересня виповниться 41 рік життя, є наймолодшим єпископом УГКЦ. Своє священниче служіння він здійснював у Місійному згромадженні святого Андрія Первозваного. У 2000-2003 роках навчався у Римі, після чого повернувся в Україну, присвятившись євангелізаційній та виховній діяльності, а також виконував служіння головного настоятеля своєї чернечої спільноти. У 2014 році був призначений єпископом-помічником Івано-Франківської архиєпархії.