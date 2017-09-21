Радість усьому Всесвіту

21 вересня (8 вересня за ст. ст.) річне коло православних свят відкриває дванадесятий празник — Різдво Пресвятої Богородиці. Церква передусім згадує про дні, коли угодники Божі закінчили земний шлях і почали небесний. Однак народження Марії відзначають як знак прощення первородного гріха.

Волею Господа Пречиста дала людям запоруку вічного життя в той час, коли навколо панував повний моральний занепад і спасіння здавалося неможливим.

Для батьків Діви Марії, праведних Іоакима та Анни, її поява на світ була чудом іще й тому, що вони вже були дуже літніми. Якось старозавітний священик відмовився прийняти в Іоакима дари до храму як у бездітного. Коли Анна дізналася про це, то пішла до саду й заплакала. Раптом їй явився ангел і провістив майбутню дочку, через яку отримають благословення Боже всі народи. Те саме інший ангел повідомив Іоакимові.

Уже в IV cт. Олена, мати візантійського імператора Костянтина, збудувала в Єрусалимі храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Отже, на той час празник міцно увійшов до церковного календаря. На Русі широко святкується з часів її хрещення.

Богослужіння цього дня настільки ж радісні, як і на Різдво та на Воскресіння Христове. Посту немає. Віряни звертаються до Цариці Небесної, щоб Вона допомагала боротися з гріхами й очищувати серце. Після служби жінки частують бідних і просять, щоб ті помолилися Богородиці за їхніх дітей (або за появу дітей у господині).

Цікава історія зображення свята на іконах. Досить довго праведну породіллю Анну оточували тільки повитуха й дівчата-помічниці. Наприкінці ХІІІ ст. почали змальовувати й Іоакима. Втім, тоді вважалося, що чоловік не завжди може заходити до жіночої частини дому. Тому праведний Іоаким нібито заглядав у вікно чи напіввідчинені двері. З плином століть суворі сімейні обмеження пом’якшились, і він наблизився до дружини.

В XVI ст. в лісі неподалік Глухова образ Різдва Пресвятої Богородиці прославився як чудотворний (відомий під назвою Глинська ікона).

В народі склався звичай, за яким на Другу Пречисту молоді подружжя збирають своїх рідних на святкову гостину, аби зблизити їх.

Колись до Різдва Богородиці господарі поспішали зібрати гарбузи, виламати кукурудзу, затим починали «цибульний тиждень». До свята стараються засіяти землю житом, бо «Друга Пречиста дощем поливає». Для пасічників це останній термін утеплення вуликів на зиму.