4 грудня (21 листопада за ст. ст.) відзначається дванадесяте свято — Введення до храму Пресвятої Богородиці, або ж Третя Пречиста. З цього дня, який уводить в очікування Різдва (як вінця Боговтілення в плоті), у храмі починають співати на ранній: «Христос народжується».

Передісторія єдиного празника, пов’язаного з дитинством Божої Матері, відома тільки з благочестивих церковних переказів, тому що євангелісти про це не писали. В її основі — оповідь про те, як праведні Йоаким і Анна, котрі старіли бездітними, пообіцяли віддати дитину, якщо вона в них усе-таки з’явиться, до Єрусалимського старозавітного храму для служіння Єдиному Господові.

Коли дівчинці, яка народилася в подружжя, виповнилося три роки, батьки охоче виконали обітницю. Маленька Марія також незвично для свого віку раділа цьому. Йоаким та Анна, за звичаєм, поставили дочку зі свічкою в руках на першу з 15 високих сходинок, що вели до храму. І дитина без будь-чиєї допомоги, не озираючись, швидко зійшла нагору, чим здивувала багатьох.

Біля входу до храму всіх дівчаток, що того дня прийшли на посвяту, зустрів первосвященик (а був це Захарія, батько Іоанна Хрестителя). Він благословив їх, а потім Дух Святий підштовхнув його провести Марію до Святилища. Навіть сам первосвященик мав право заходити туди лише раз на рік. Однак того дня відчинив двері перед Богообраною Отроковицею. Так завершилося тривале відчуження людини від Бога.

У храмі Пречиста Діва щодня ходила молитися до Святилища, зростала глибоко благочестивою і працьовитою. Саме там Вона вирішила в усьому коритися Господові й присвятити себе Йому на все життя.

Перші згадки про свято Введення походять із ІV ст., а протягом 400 років воно стало відоме всім східним християнам. За цей час склалася врочиста церковна служба до цього дня.

Ікона Введення входить до ряду з дванадесятими святами в іконостасі. Серед них є такі, що прославилися як чудотворні.

Ранні майстри зображували маленьку Марію в одязі заміжньої жінки, що символізувало Її подальше призначення й ранню духовну зрілість. Лише з ХVІІ століття, коли іконопис загалом почав дещо відходити від стародавніх канонів, трирічна Пречиста набула дитячих рис.

Тоді ж увиразнилися доти умовні та другорядні в іконі сходи до храму, а разом із тим склався звичай молитися в день Введення про духовне і творче зростання. Служителі церкви зазначають, що не гріх просити навіть про посадове підвищення. Головне — бажати цього не з користолюбства, не заради марнославства та не на шкоду іншим.

В українському календарному циклі з Третьої Пречистої починається новий господарський рік. Це помітно, наприклад, у такому народному уявленні: від Введення до Благовіщення не годиться копати землю лопатою, бо земля відпочиває, щоб набратися сили на літо. Побутувала думка, що «морози на Введення ще зими не роблять». Але саме цього дня зазвичай готували й випробовували сани.