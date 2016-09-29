Архів Дмитра Гнатюка знайшли на смітнику

Особистий архів усесвітньо відомого співака, Героя України,народного артиста України, лауреата Шевченківської премії Дмитра Гнатюка опинився на смітнику. Про це повідомив на «Фейсбуці» відомий журналіст Вахтанг Кіпіані. «І ось зараз оці 50 кілограмів спадщини, які заповнили 8 коробок, переді мною. Тисячі листів. Документи. Афіші. Тисячі фотографій. Те, що мало б бути в архівному фонді – пішло на смітник. Слава Богу, що є божевільні, кому не вшистко єдно», - написав він.

Архів Дмитра Гнатюка у смітник на розі Ольгинської та Городецького викинули ще 16 вересня. «А в цей час у Києві на Городецького 12/3 «чемні люди»викидають на смітник особисті архіви (фото, листи) ДмитраГнатюка», - написав тоді Василь Рябокляч. Йому ж про інцидент повідомив товариш, який працює поруч. Саме Василь Рябокляч із братом Володимиром забрали архів додому, а пізніше зателефонували Вахтангові Кіпіані з проханням допомогти зберегти документи для нащадків.

Серед викинутих речей були книги, подаровані співакові, його листи, фотографії різних років. До речі, багато знімків були зроблені самим співаком. «Розбираю архів Дмитра Гнатюка. Я й не знав, що маестро любив фотографувати квіти, дерева, всяку городину. Сотні й сотні знімків», - повідомив Вахтанг Кіпіані. Також була виявлена візитівка Федора Шаляпіна з його автографом.

Смітник, у якому знайшли архів, розташований поблизу будинку, у якому мешкав Дмитро Михайлович. Останнім часом там ніхто не жив.

Дмитро Гнатюк помер 29 квітня цього року, через місяць після свого 91-річчя. Три місяці тому залишила світ і його дружина Галина Макарівна.

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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО