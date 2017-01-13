вручив державні нагороди сенаторам Джону Маккейну та Ліндсі Грему

Президент Петро Порошенко провів зустріч із делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки на чолі з сенатором Джоном Маккейном. До складу американської делегації також увійшли сенатори Ліндсі Грем та Емі Клобучар.

Президент нагородив сенатора Джона Маккейна орденом Свободи та відзначив орденом Ярослава Мудрого сенатора Ліндсі Грема за вагомий персональний внесок у зміцнення відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Глава держави підкреслив важливість традиційної двопартійної підтримки України у Конгресі США та відзначив участь у делегації представників обох партій. Це підтверджує, що така підтримка залишатиметься і надалі у боротьбі проти російської агресії, за збереження суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

«Дуже важливим, що в цій боротьбі і наш народ, і парламент, і наш Уряд пліч-о-пліч з американським народом. Ми відчуваємо цю надійну підтримку і допомогу. Це надзвичайно важливо в ці дуже важкі дні для моєї 45 мільйонної країни», - сказав Президент.

Сторони відзначили важливість продовження зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Президент запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони та її бойовиків, які продовжують провокації та порушують режим припинення вогню.

Петро Порошенко відзначив важливість прийняття Конгресом США закону «Про підтримку стабільності та демократії в Україні», що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою.

Глава держави також зазначив, що Україна бореться не лише за незалежність. «Ми боремося за свободу, за цінності, за демократію, захищаючи їх в центрі Європи у ХХІ столітті», - сказав він.

Президент також поінформував американських сенаторів про хід реформ в Україні та наголосив на важливій ролі США в цьому процесі.

В свою чергу, сенатор Джон Маккейн підтвердив свою рішучість щодо допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії.

Станіслав ГАЛИЦЬКИЙ,

«Українське Слово»